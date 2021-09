Décès de Mikis Theodorakis, compositeur et symbole de la résistance en Grèce – El Sol de México

Mikis Théodorakis, célèbre compositeur grec, est décédé ce jeudi à Athènes à l’âge de 96 ans. L’auteur de la musique de Zorba le Grec était un symbole dans la nation hellénique, non seulement pour son travail, mais aussi pour sa résistance contre la dictature militaire instaurée à la fin des années 1960. Le musicien souffrait de problèmes cardiaques depuis un certain temps. qu’il a dû être hospitalisé.

En 1964, il est devenu mondialement célèbre pour la bande originale de Zorba le Grec, avec Anthony Quinn ; cependant, son œuvre musicale va des symphonies aux oratorios, et il a apporté une contribution notable au renouveau de la musique populaire grecque. Quant aux bandes originales de films, il en a composé une vingtaine, entre autres celles de “Z”, “Estado de Siege” et “Sérpico”.

“Mikis Théodorakis passe maintenant dans l’éternité. Sa voix a été réduite au silence et avec elle tout l’hellénisme », a déclaré jeudi le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, décrétant trois jours de deuil national.

“Aujourd’hui, nous avons perdu une partie de l’âme de la Grèce. Mikis Théodorakis, notre Mikis, l’enseignant, l’intellectuel, le résistant, est parti. Celui qui a fait chanter tous les Grecs aux poètes », a ajouté la ministre grecque de la Culture Lina Mendoni.

Le président de la République, Eikaterini Sakellaropoulou, a salué un « grand créateur grec et universel, une valeur inestimable pour toute notre culture musicale qui a consacré sa vie à la musique, l’art, notre pays et ses habitants, aux idées de liberté, de justice, d’égalité. et la solidarité”.

Né le 29 juillet 1925 à Chios, dans la mer Égée, dans une famille d’origine crétoise, Mikis Théodorakis Il a participé très jeune à la résistance contre les nazis et au fil des ans, il est devenu une sorte de monument national en Grèce.

Actif auprès des communistes lors de la guerre civile qui a éclaté en Grèce après la Seconde Guerre mondiale, il a été déporté sur l’île-prison de Makrónisos, où il a été torturé. Après cela, il part pour Paris pour étudier au conservatoire.

De retour à Athènes, il se lie avec Grigoris Lambrakis, député du parti de gauche EDA, assassiné en novembre 1963 à Thessalonique par l’extrême droite avec la complicité de l’appareil d’Etat. Le film “Z” de Costa Gavras est justement dédié à cette affaire.

Théodorakis Il était détenu depuis le début de la dictature des colonels, qui a débuté le 21 avril 1967.

Exil et popularité

Amnistié un an plus tard, il dirige un mouvement clandestin et est assigné à résidence. Sa popularité ne cesse de croître et, pour tenter de le faire taire, les colonels l’emprisonnent à nouveau et interdisent son travail.

Il devient un symbole de résistance à la dictature et la junte est finalement contrainte de le laisser partir, à Paris, sous la pression de la communauté internationale.

Lorsque la dictature est tombée en 1974, une foule l’a accueilli le 24 juillet à l’aéroport d’Athènes en scandant son nom.

Il décide alors d’apporter un soutien surprenant à Constantin Caramanlis, l’homme d’État de droite qui a organisé le retour de la démocratie. Une phrase qui lui est attribuée : « Caramanlis ou les chars », a longtemps provoqué la colère de ses camarades de gauche.

Lors de la crise financière qui a touché la Grèce il y a quelques années, il s’est prononcé contre les mesures d’austérité imposées par les créanciers du pays (Banque centrale européenne, Union européenne et Fonds monétaire international). En 2012, il a reçu des gaz lacrymogènes lors d’une manifestation devant le parlement à Athènes.

Dans les années récentes, Théodorakis milité contre l’accord signé par la Grèce et la Macédoine sur le nouveau nom du pays voisin, devenu Macédoine du Nord.

Le compositeur était marié à Myrto, sa compagne de toujours, et avait deux enfants, Marguerite et Georges.