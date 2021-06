Décès de Milkha Singh : le Premier ministre Modi, le président Kovind et d’autres dirigeants politiques rendent hommage au « Sikh volant »

in

Nous avons perdu un sportif colossal, qui a captivé l’imagination de la nation et qui avait une place particulière dans le cœur d’innombrables Indiens, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

Les dirigeants politiques de tout le pays ont exprimé leur chagrin suite au décès de la sprinteuse légendaire Milkha Singh. Il est décédé hier dans un hôpital de Chandigarh après avoir lutté contre COVID-19 pendant un mois. Le lauréat Padma Shri avait 91 ans. L’état de l’icône du sprint est devenu critique ce soir alors qu’il développait des complications, notamment de la fièvre et une baisse des niveaux de saturation en oxygène, après un combat avec COVID-19, dans l’unité de soins intensifs de l’hôpital PGIMER. “La crémation aura lieu à 17 heures aujourd’hui (samedi)”, a déclaré un porte-parole de la famille.

« Avec le décès de Shri Milkha Singh Ji, nous avons perdu un sportif colossal, qui a captivé l’imagination de la nation et qui avait une place spéciale dans le cœur d’innombrables Indiens. Sa personnalité inspirante s’est fait aimer de millions de personnes. Angoissé par sa disparition. J’avais parlé à Shri Milkha Singh Ji il y a quelques jours à peine. Je ne savais pas que ce serait notre dernière conversation. Plusieurs athlètes en herbe tireront de la force de son parcours de vie. Mes condoléances à sa famille et à ses nombreux admirateurs du monde entier », a déclaré le Premier ministre Narendra Modi.

Le président Ram Nath Kovind a déclaré : « Le décès de l’icône sportive Milkha Singh remplit mon cœur de chagrin. L’histoire de ses luttes et de sa force de caractère continuera d’inspirer des générations d’Indiens. Mes plus sincères condoléances aux membres de sa famille et à ses innombrables admirateurs. »

Rahul Gandhi a déclaré que Singh était une source d’inspiration pour des millions d’Indiens. « Shri Milkha Singh ji n’était pas seulement une star du sport, mais une source d’inspiration pour des millions d’Indiens pour son dévouement et sa résilience. Mes condoléances à sa famille et ses amis. L’Inde se souvient de son #FlyingSikh », a déclaré Gandhi.

Le ministre en chef du Tamil Nadu, Milkha Singh, a déclaré: «Je suis profondément attristé d’apprendre le décès de l’un des athlètes les plus stellaires d’Inde #FlyingSikh Milkha Singh. Puissent sa vie et ses réalisations défiant toute attente inspirer des dizaines de jeunes Indiens. »

« L’Inde a perdu une étoile. Milkha Singh ji nous a quittés, mais il inspirera toujours chaque Indien à briller pour le pays. Les « Sikhs volants » vivront toujours dans le cœur des Indiens. Je prie Dieu pour la paix de l’âme du défunt », a déclaré ML Khattar.

Le ministre en chef du Pendjab, Amarinder Singh, a présenté ses condoléances pour sa mort. « Bouleversé et attristé d’apprendre le décès de Milkha Singh Ji. Cela marque la fin d’une époque et l’Inde et le Pendjab sont plus pauvres aujourd’hui », a déclaré Amarinder Singh dans un tweet.

Le lauréat Padma Shri, surnommé « The Flying Sikh » pour ses réalisations, laisse dans le deuil son fils golfeur Jeev Milkha Singh et ses trois filles.

