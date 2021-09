Décès de Norm Macdonald, ancien membre de “Saturday Night Live”

. – Norm Macdonald, un comédien bien-aimé animant les segments populaires “Weekend Update” de “Saturday Night Live”, est décédé mardi à l’âge de 61 ans, selon plusieurs rapports citant son manager.

Deadline a été le premier à annoncer la nouvelle.

Macdonald luttait contre le cancer depuis plusieurs années, mais a gardé son diagnostic privé, a déclaré son amie et partenaire de production, Lori Jo Hoekstra, à CNN dans un communiqué.

“Il était très fier de sa comédie. Il n’a jamais voulu que le diagnostic affecte la façon dont le public ou l’un de ses proches le considérait”, a déclaré Hoekstra. “Norm était un pur comédien. Il a écrit un jour qu’une blague devrait surprendre quelqu’un, elle ne devrait jamais être indulgente. Il ne l’a certainement jamais fait. Norm va beaucoup nous manquer.”

Né à Québec, Canada, il a fait ses débuts dans le show business en tant que comédien sur le circuit des clubs d’Ottawa, avant d’étendre son travail aux clubs à travers le Canada.

Il s’est rapidement fait connaître pour son humour sarcastique et sarcastique, et en 1987, il a eu l’opportunité de se produire au festival de comédie “Just For Laughs” de Los Angeles.

Ce premier contact avec Los Angeles l’a impressionné et Macdonald a déménagé dans la ville avec l’intention d’entrer à Hollywood. Il a trouvé du travail en écrivant pour la comédie “Roseanne” en 1992.

L’année suivante, il a rejoint le casting de “Saturday Night Live”, où il est devenu connu pour ses imitations de David Letterman, Larry King, Burt Reynolds et Quentin Tarantino, entre autres.

Mais c’est en tant qu’animateur du segment de nouvelles satiriques “Weekend Update” de 1994 à 1998 que Macdonald a atteint son apogée.

Macdonald a été brusquement renvoyé de «Weekend Update», une décision prise par le président de la côte ouest de NBC, Don Ohlmeyer. Bien qu’il ait été rapporté que l’exécutif n’aimait tout simplement pas Macdonald dans ce rôle, il a été rapporté que la décision avait à voir avec des blagues que Macdonald avait racontées à propos d’OJ Simpson, qui était un vieil ami d’Ohlmeyer.

Dans une interview accordée en 1998 à l’émission David Letterman, Macdonald a déclaré qu’Ohlmeyer lui avait dit : “Tu n’es pas drôle”, ajoutant : “Il pense aussi qu’OJ est innocent.” Des années plus tard, Macdonald a déclaré au New York Times qu’il croyait que la raison de l’éloignement d’Ohlmeyer était la nature “expérimentale” de son matériel, et non le lien avec Simpson.

Macdonald a ensuite joué dans sa propre série comique, “The Norm Show”, diffusée entre 1999 et 2001. Il est également apparu dans des films tels que “The People vs. Larry Flynt”, “Dr. Dolittle 2” et “Deuce Bigalow : Européen. Gigolo”. En 2018, il a présenté une émission courte et controversée sur Netflix intitulée “Norm Macdonald Has a Show”.

Jon Stewart, Patton Oswalt, Seth Rogen et d’autres comédiens ont rendu hommage à Macdonald mardi.

Oh mon Dieu. Nous avons perdu une légende. Norm était terriblement drôle. Un point de vue unique et totalement organique. RIPNormMacDonald https://t.co/u3nkFjs099 – Jim Gaffigan (@JimGaffigan) 14 septembre 2021

“Mon Dieu. Nous avons perdu une légende”, a tweeté Jim Gaffigan. “Norm était extrêmement drôle. Un point de vue spécial unique et complètement organique. RIPNormMacDonald.”

“Je suis absolument dévasté par l’affaire Norm Macdonald”, a tweeté Conan O’Brien. “Norm avait la voix comique la plus unique que j’aie jamais rencontrée et il était tellement drôle et sans compromis. Je ne rirai plus jamais aussi fort. Je suis tellement triste pour nous tous aujourd’hui.”

Le sénateur Bob Dole lui a également rendu hommage en tweetant une photo de lui et de Macdonald dans le rôle de Dole.

“Norm @normmacdonald était un grand talent, et j’ai adoré rire avec lui sur SNL. * Bob Dole * va manquer à Norm Macdonald”, a tweeté Dole.

«Norm @normmacdonald était un grand talent, et j’ai adoré rire avec lui sur SNL. * Bob Dole * manquera Norm Macdonald. ” pic.twitter.com/gPsdyJ5tS9 – Sénateur Bob Dole (@SenatorDole) 14 septembre 2021

“À tous égards importants, dans le monde du stand-up, Norm était le meilleur. Un avis partagé par moi et par tous les collègues. Toujours à la hauteur, jamais sûr, jusqu’à ce que son objectivité vous mette à la hauteur”, écrit-il. David Letterman sur Twitter.

Macdonald faisait partie des comédiens qui se produiraient au prochain New York Comedy Festival en novembre.

–Brian Lowry a contribué au reportage.