L’acteur anglais Paul Ritter, connu pour ses rôles dans le film Harry Potter et le prince de sang-mêlé « et la mini-série HBO » Tchernobyl « , est décédé ce lundi à 54 ans d’une tumeur au cerveau, a confirmé aujourd’hui son agent dans un communiqué.

Ritter a joué le magicien Eldred Worple dans le sixième film de la saga « Harry Potter », sorti en 2009, et a joué un conseiller du gouvernement britannique dans la franchise James Bond « Quantum of Solace » qui a frappé le grand écran en 2008.

L’acteur est également apparu dans la série HBO « Tchernobyl » et dans des dizaines de productions télévisées telles que « Vera », « Cold Feet », « No Offense » et la populaire comédie britannique « Friday Night Dinner », ainsi que dans le film de suspense « Inferno » et en quarantaine de jeux.

« Paul était un acteur exceptionnellement talentueux qui a joué une grande variété de rôles sur scène et à l’écran avec une capacité extraordinaire », a déclaré l’agent de Ritter dans un communiqué, le décrivant comme un homme « extrêmement intelligent, gentil et très drôle. »