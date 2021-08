Décès de Pradeep Guha de 9X Media

Guha avait travaillé pour Times Group pendant environ trois décennies

Pradeep Guha, directeur général de 9X Media Pvt Ltd, est décédé le samedi 21 août. Selon certaines informations, il a reçu un diagnostic de cancer du foie avancé (stade 4) il y a trois semaines et était traité par des spécialistes à Mumbai. Vendredi, il a été mis sous respirateur à l’hôpital Kokilaben Ambani de Mumbai en raison de la détérioration rapide de son état.

Guha avait travaillé pour Times Group pendant environ trois décennies et a joué un rôle central dans la montée en puissance de BCCL en tant que président. Plus tard en 2005, il a rejoint Zee Entertainment Enterprises Limited en tant que PDG pendant trois ans. Il a également été associé à l’International Advertising Association (IAA) pendant plus de sept ans et à Fountainhead MKTG en tant que directeur pendant plus de neuf ans.

Guha a également été le producteur de Hrithik Roshan et Karisma Kapoor-starrer ‘Fiza’ (2000) ainsi que du film de 2008 ‘Phir Kabhi’, avec Mithun Chakraborty et Dimple Kapadia.

Les dirigeants de l’industrie ont pleuré la perte de Guha et se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leur chagrin. « Très triste d’apprendre la nouvelle choquante de notre cher ami Pradeep Guha. Véritable légende, il était le créateur de tendances original et un pilier de l’industrie des médias et du divertissement. Une inspiration pour beaucoup de gens comme moi, c’était un véritable ami. Tu vas me manquer PG, RIP jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau », a déclaré Raj Nayak, fondateur de Happiness.me sur le site de réseautage social Twitter.

“Profondément choqué et attristé d’apprendre le décès de mon ami @guhapradeep !! Puissiez-vous reposer en paix Pradeep”, a écrit l’acteur Manoj Vajpayee sur son compte Twitter.

“Profondément profondément dévasté d’apprendre que Pradeep Guha vient de décéder. Un brillant homme de marketing et un superbe stratège. Et toujours un bon être humain. Il a ajouté une valeur énorme à @timesofindia : repose en paix et Om Shanti », a ajouté Suhel Seth, fondateur et associé directeur de Counselage India.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.