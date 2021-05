Décès de Ray Reyes, ancien chanteur de Menudo – El Sol de México

Une triste nouvelle a choqué le monde du divertissement après la mort de Ray Reyes, ancien membre du célèbre groupe portoricain Menudo, a été annoncé ce vendredi.

Grâce à son compte Facebook, le frère du chanteur de 51 ans, Raúl Reyes, a rapporté ce qui s’est passé avec un message petit mais émouvant.

«Avec une énorme douleur dans mon âme, je vous informe que mon frère bien-aimé Ray Reyes est décédé. Je vous prie de nous donner l’espace pour digérer toute cette situation et de prier pour notre famille, en particulier pour ma mère qui est frêle ».

De même, la nouvelle a été diffusée à travers l’émission “Venga la Alegría” et par sa relation, Lidda García Acosta, qui n’a pas fourni plus de détails sur les causes du décès.

«Malheureusement, l’ancien membre de Menudo, Ray Reyes, est décédé à l’âge de 51 ans! Repose en paix!» A écrit l’émission du matin.

Des connaissances, des amis et des adeptes de Ray Reyes ont exprimé leurs condoléances et leur solidarité sur les réseaux sociaux.

En octobre 2020, le Vénézuélien Anthony Galindo, populairement connu sous le nom de “ElPapiJoe”, qui faisait également partie de Menudo, est décédé en Floride après avoir tenté de se suicider en raison de la dépression.

Qui était Ray Reyes?

Bien que Menudo ait été créé en 1977, Ray a été intégré jusqu’en 1983, étant considéré comme l’une des meilleures voix du groupe; Cependant, son séjour ne dura pas longtemps, puisqu’en 1985 il fit ses adieux à ses compagnons pour débuter sa carrière solo en 1986.

Ray était doué de plus d’un talent, car avant de s’aventurer dans le monde de la musique, il a participé à des séries telles que “El Barco del Amor” et à des programmes tels que “The Johnny Carson Show”, il a même joué dans le film “My lucky jour “.

De plus, il s’est démarqué en tant qu’annonceur et monteur vidéo pour des campagnes publicitaires à Porto Rico.

L’ancien membre de Menudo a été marié deux fois, dont il a eu deux enfants, un de chaque mariage. En 2018, Roxana Rosario, qui était sa femme, est décédée d’un cancer.