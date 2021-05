Décès de Ray Reyes: Comment l’ancien membre de Menudo est-il mort?

. Ray Reyes, ancienne membre de “Menudo”, est décédée.

Le monde du divertissement est en deuil après l’annonce du décès du chanteur Ray Reyes, ancien membre du groupe Menudo. Le chanteur avait 51 ans.

La nouvelle de la mort de la star de la musique pop des années 80 a été annoncée par son frère, Raúl Reyes, à travers une publication sincère sur la plateforme Facebook: «Chers amis, famille et fans. Avec une énorme douleur dans mon âme, je vous informe que mon frère bien-aimé Ray Reyes est décédé. Je vous prie de nous donner l’espace pour digérer toute cette situation et de prier pour notre famille, en particulier pour ma mère qui est frêle ».

“Je vous demande également de ne jamais oublier votre héritage, aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous unir, ne jamais cesser d’exprimer l’amour et l’affection que vous ressentez pour votre prochain … c’est un enseignement de plus de l’univers”, a ajouté le communiqué. .

Selon sa biographie sur la plateforme Wikipédia, Rey Reyes est décédé des suites d’une crise cardiaque.

Un Nuevo Día a rapporté que l’artiste de 51 ans était décédé à sa résidence dans la ville de Toa Baja à Porto Rico.

Reyes laisse dans le deuil ses deux enfants, Marcos Reyes et Cecilia Reyes.

Le talentueux musicien a commencé sa carrière artistique avec “Menudo” en 1983 et était considéré comme l’une des meilleures voix faisant partie du groupe musical.

Tout au long de sa carrière solo, Ray Reyes a sorti deux albums musicaux: «Minha Musica» (1986) et «Una y Otra vez» (1986), les deux projets ont été produits par lui-même.

Le chanteur faisait également partie de groupes musicaux tels que “Proyecto M” et “El Reencuentro”, formés par d’anciens membres de “Menudo”.

Actuellement, Reyes travaillait en tant qu’annonceur professionnel et éditeur vidéo pour des campagnes publicitaires à Porto Rico.

Rey Reyes: Les réactions de ses fans à sa mort

Les fans de Rey Reyes ont pleuré sa mort avec des messages émouvants sur les plateformes numériques.

“Repose en paix et force à ta famille, c’était un grand artiste”, “Paix à son âme”, “Quelle tristesse, un de mes favoris”, “Une très grande douleur pour toute la famille Menudo”, “C’est dur pour le croire, que Dieu l’ait dans sa Sainte Gloire »,« Mes condoléances à tous les membres de sa famille »,« Repose en paix, merci pour tant de souvenirs de ton temps en tant que Menudo »,« Repose en paix, Papa Dieu a appelé lui très jeune », étaient certains des messages sur le réseau social Instagram.

Ray Reyes: l’un de ses derniers messages sur les réseaux sociaux

Ray Reyes a partagé une réflexion émotionnelle il y a quelques jours sur la plateforme Facebook. Dans sa publication, l’artiste a demandé à ses fans de vivre chaque expérience de la vie comme si c’était la dernière fois.

«À tous ceux que j’aime: peut-être qu’aujourd’hui vous pourriez faire quelque chose qui sera la dernière fois que vous le ferez. Peut-être qu’aujourd’hui est la dernière fois que nous nous parlons et que nous ne savons pas. C’est pourquoi il est si important que nous apprécions, que nous nous embrassions, que nous nous embrassions, disions merci, désolé, je t’aime, je t’aime…. car peut-être qu’aujourd’hui pourrait être la dernière fois », a souligné le chanteur sur Facebook.