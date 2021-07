Décès de Robert Downey Sr, père de l’acteur d’Iron Man – El Sol de México

Robert Downey père, père de l’acteur qui incarne le super-héros Iron man décédé ce mercredi à 85 ans à New York.

le cinéaste, acteur, producteur et écrivain Il était le mari de l’auteur à succès Rosemary Rogers et le père de l’acteur Robert Downey Jr. Rogers.

Downey Sr, qui a participé en tant qu’acteur à des films tels que Boogie Nights et To Live And Die in LA, il souffrait de la maladie de Parkinson.

Il a également fait partie de films tels que « Underground » et a réalisé le classique « Putney Swope », des œuvres qui l’ont rendu célèbre à Hollywood.

Le cinéaste a été un pionnier de la scène du cinéma expérimental à New York dans les années 1960.