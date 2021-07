Robert Downey Sr, père de l’acteur qui incarne le super-héros Iron man est décédé ce mercredi à l’âge de 85 ans à New York.

Le cinéaste, acteur, producteur et écrivain était le mari de l’auteur à succès Rosemary Rogers et le père de l’acteur Robert Downey Jr. Rogers.

Downey Sr, qui est apparu en tant qu’acteur dans des films tels que Boogie Nights et To Live And Die in LA, souffrait de la maladie de Parkinson.