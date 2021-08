Décès de Rosita Quintana, actrice de l’âge d’or du cinéma mexicain

C’est dans l’une de ces présentations que le chanteur mexicain Jorge Negrete l’a vue et l’a emmenée au Mexique en 1947 pour commencer ses spectacles au Mexique à la discothèque El Patio, où son talent et sa voix imposante lui ont ouvert les portes de l’âge d’or du cinéma.

Il a connu le succès sur grand écran lorsqu’il a joué dans les films ‘Calabacitas tender’, ‘Soy charro de levita’ et ‘Don’t defend me compadre’, dans lesquels il a joué aux côtés de Germán “Tin Tan” Valdés et Silvia Pinal. De plus, il a agi aux côtés de grandes personnalités, telles que Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Luis Aguilar et Arturo de Córdova.

Dans les années 90, Quintana a commencé à jouer à la télévision, mettant en évidence le méchant qu’elle a fait dans “La dueña”, avec Angélica Rivera, Francisco Gattorno et Cynthia Klitbo.

Parmi les distinctions que Rosita a reçues tout au long de sa carrière, se distinguent celles du Festival international du film de Moscou, Berlin et San Sebastián, ainsi que le prix Wurlitzer de la meilleure chanteuse de ranchero en 1955.

Repose en paix.