Décès de Rosita Quintana, star de l’âge d’or du cinéma mexicain

(CNN espagnol) – À l’âge de 96 ans, l’actrice mexico-argentine Rosita Quintana, figure de l’âge d’or du cinéma mexicain, est décédée ce lundi.

La nouvelle a été publiée par l’Association nationale des acteurs sur son compte Twitter, à travers lequel elle a “profondément” regretté la mort de l’artiste à Mexico. “Nos condoléances à votre famille et vos amis. Repose en paix », a écrit l’Association.

L’Association Nationale des Acteurs regrette profondément le décès de notre collègue Rosita Quintana, membre de notre syndicat. Nos condoléances à ta famille et tes amis. Repose en paix. pic.twitter.com/iZLHHJxJNL – Association nationale des acteurs (@andactores) 23 août 2021

Rosita Quintana est née à Buenos Aires le 16 juillet 1925 sous le nom de Trinidad Rosa Quintana Muñoz. Au cinéma, il a joué dans des films tels que Squash, I’m charro de levita et Don’t defend me compadre, dans lesquels il a partagé l’écran avec Germán « Tin Tan » Valdés et Silvia Pinal, entre autres.

Sa petite-fille, Nicole Kogan, avait déclaré à Televisa fin juillet que sa grand-mère avait une tumeur à la thyroïde détectée.