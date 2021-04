Décès de Salvador Lizárraga, fondateur de La Original Banda El Limón

La musique Banda s’habille de deuil avec la mort du fondateur de La Original Banda El Limón, Salvador Lizárraga, qui, selon les premiers rapports, est décédé d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 88 ans.

Le groupe a annoncé la nouvelle par une déclaration sur son compte Facebook, où ils ont également souligné l’esprit de travail acharné du musicien et lui ont permis de mener le groupe au succès.

«Don Chava, comme beaucoup l’appelaient avec beaucoup d’affection et avec respect pour le grand homme qu’il était, nous laisse un exemple avec son départ et un enseignement de la vie. C’était un homme honnête qui a combattu toutes les adversités et qui n’a jamais abandonné, malgré tout, il a toujours eu une attitude positive et un sourire sur son visage qui a inspiré la confiance », ont-ils écrit.

Lizárraga est née le 9 novembre 1932 à Siqueiros, Sinaloa.

En 1965, il fonde La Banda El Limón, qui compte actuellement 29 albums et de multiples récompenses, dont un Latin Grammy pour la chanson The best perfume et un Award de l’American Society of Composers, Authors and Editors pour la chanson Say that you will return .