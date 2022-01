Décès de Sidney Poitier, premier acteur afro-américain à remporter un Oscar – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Sidney Poitier, le premier Afro-Américain à remporter un Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans « Les Lys des champs » en 1963, est décédé ce vendredi à l’âge de 94 ans, comme l’a confirmé ce vendredi Eugène Torchon-Newry, réalisateur du Ministère des Relations Extérieures des Bahamas.

Poitier fut la première grande star afro-américaine d’Hollywood, il fut aussi réalisateur, militant et diplomate.

Sidney Poitier a créé un héritage cinématographique distingué en une seule année avec trois films en 1967, à une époque où la ségrégation était répandue dans une grande partie des États-Unis.

Dans « Devine qui vient dîner », il a joué un homme noir avec une fiancée blanche et dans « Dans la chaleur de la nuit », il était Virgil Tibbs, un policier qui affronte le racisme lors d’une enquête pour meurtre. Il a également joué un professeur d’école de Londres cette année-là dans « To Sir, With Love ».

Poitier a remporté l’Oscar historique du meilleur acteur pour « Les lys des champs » en 1963, dans le rôle d’un homme qui aide des religieuses allemandes à construire une chapelle dans le désert. Cinq ans plus tôt, il avait été le premier homme noir à être nominé pour un Oscar en tant qu’acteur principal pour son rôle dans « The Defiant Ones ».

Ses autres films classiques de l’époque incluent « A Patch of Blue » de 1965, dans lequel son personnage se lie d’amitié avec une fille blanche aveugle, « The Blackboard Jungle » et « A Raisin in the Sun », dans lequel Poitier a également joué. Broadway

L’acteur est né à Miami le 20 février 1927, a grandi dans une ferme de tomates aux Bahamas et n’a eu qu’une année d’éducation formelle. Il a combattu la pauvreté, l’analphabétisme et les préjugés pour devenir l’un des premiers acteurs noirs à être connu et accepté dans des rôles importants par le grand public.

Tout au long de sa carrière, il a choisi ses rôles avec soin, enterrant la vieille idée hollywoodienne selon laquelle les acteurs noirs ne pouvaient apparaître que dans des contextes dégradants en tant que cireurs de chaussures, machinistes et domestiques.

« Je t’aime, je te respecte, je t’imite », a dit un jour Denzel Washington, un autre oscarisé, à Sidney Poitier.