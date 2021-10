Décès de Sir David Amess: la protection des députés «est envisagée»

Priti Patel est apparu sur Sky News ce matin (Photo: Sky News)

Les députés pourraient se voir offrir des mesures de sécurité supplémentaires lors de leur comparution en public après le meurtre de Sir David Amess.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que des policiers pourraient être déployés à l’avenir et être stationnés à l’entrée du cabinet d’un député.

D’autres mesures pourraient inclure l’analyse de tous les participants à la recherche d’armes, si la police le juge nécessaire.

Sir David, 69 ans, qui était député depuis 1983, rencontrait des électeurs à l’église méthodiste Belfairs à Leigh-on-Sea vendredi après-midi lorsqu’il a été poignardé à plusieurs reprises lors d’une attaque frénétique.

Un homme arrêté sur les lieux pour suspicion de meurtre a ensuite été détenu en vertu de l’article 41 de la loi sur le terrorisme de 2000 et est détenu dans un poste de police de Londres.

Le jeune homme de 25 ans a été nommé dans les médias Ali Harbi Ali.

Les députés ont été contactés par leurs policiers locaux à la lumière du décès.

