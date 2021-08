Décès d’Isabel Martínez : Comment l’actrice mexicaine est-elle morte ?

in

. L’actrice mexicaine Isabel Martinez “La Tarabilla” est décédée à l’âge de 74 ans.

Le monde du divertissement est à nouveau en deuil, ceci après la triste nouvelle de la mort de l’actrice mexicaine Isabel Martínez à 74 ans.

La nouvelle de la mort de Martínez a été confirmée par un communiqué de presse publié par la Casa del Actor : « Nous regrettons profondément le décès de notre collègue bien-aimée María Isabel Martínez Moreno, ‘La Tarabilla’, décédée aujourd’hui, le 7 août à 7h15, pour un infarctus du myocarde. Elle vécut ses derniers jours accompagnée de ses compagnons, invités et gardiens de la Casa del Actor. Nos condoléances à sa famille, ses amis et ses fans ».

L’interprète exceptionnelle a commencé sa carrière artistique en 1975 avec sa participation à d’importants programmes comiques tels que “Ma secrétaire”, “Salon de beauté”, “L’hôpital du rire” et “Sous le même toit”.

Isabel Martínez a fait partie de feuilletons à succès tels que “Carita de angel”, “Gotita de amor”, “Rafaela”, “Velo de novia”, “Alma rebelde”, “Vive les enfants!”, “María la del barrio ” et “Coeurs à la limite”.

Martínez a eu une relation amoureuse consolidée pendant plus de trente ans avec le comédien colombien Pompín Iglesias, décédé en 2007. Le couple est les parents d’un fils commun : Alfonso Iglesias “Pompín III”.

La première actrice mexicaine a vécu ses dernières années de vie au siège de la Casa del Actor à Mexico, selon des informations revues par le journaliste Álex Kaffie.

Pourquoi Isabel Martínez était-elle connue sous le nom de « La Tarabilla » ?

Isabel Martínez “La Tarabilla” est décédée à l’âge de 74 ans, des suites d’un infarctus du myocarde, c’est ainsi que le conseil d’administration de la Maison de l’acteur l’a annoncé. RIP pic.twitter.com/dlupTdrFQH – Raúl Brindis (@raulbrindis) 7 août 2021

Le journal mexicain Milenio a annoncé qu’Isabel Martínez était connue sous le nom de “La Tarabilla” pour sa capacité à parler rapidement, faisant allusion au sens du mot qui fait référence à une personne qui parle “beaucoup et au hasard”.

Martínez était une actrice exceptionnelle qui a participé à une quarantaine de productions télévisées, treize films et vingt-cinq pièces de théâtre.

L’interprète mexicaine a participé à la série télévisée “Lorenza” en 2019, il s’agit de son dernier projet dans l’industrie télévisuelle.

Des personnalités mexicaines ont pleuré la mort d’Isabel Martínez, “La Tarabilla”

Diverses personnalités du divertissement mexicain se sont exprimées via des plateformes numériques pour pleurer la mort malheureuse d’Isabel Martínez, l’une des actrices les plus représentatives de l’industrie.

“Repose en paix Isabel Martínez, ‘La Tarabilla’, ton rire, ta chaleur, ta présence me manqueront tellement. Beaucoup de lumière sur votre chemin », a déclaré l’actrice Raquel Garza.

“RIP l’actrice bien-aimée Isabel Martínez, ‘La Tarabilla’. Mes condoléances à sa famille”, a déclaré l’acteur Eduardo España.

“Très triste pour la mort de ma grande Isabel Martínez, ‘La Tarabilla’. Toujours une femme heureuse et positive, un être humain extraordinaire. J’ai apprécié de longues heures au téléphone à rire de ses bons mots. Elle a été l’une des premières artistes à me soutenir. RIP », a assuré le journaliste Rodrigo Fragoso.

« Repose en paix, cher ami et compagnon. Vous êtes maintenant proche de l’amour de votre vie POMPÍN IGLESIAS qui vous a tant aimé et vous l’avez aimé. Dieu notre Seigneur donne-nous ton repos éternel et ta lumière perpétuelle pour toi. Amen”, a déclaré l’actrice Carmen Salinas.