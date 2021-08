Décès d’Isabel Martínez “La Tarabilla”, célèbre actrice et comédienne – El Sol de México

in

Ce samedi la mort malheureuse de la première actrice Isabel Martínez, plus connue sous le nom de “La Tarabilla”, a été annoncée.

Une crise cardiaque serait la cause de sa mort, a rapporté le conseil d’administration de la Maison de l’acteur.

A travers un post sur Facebook, il a expliqué que le comédien est également décédé à 7h15 le 7 août des suites d’un infarctus du myocarde.

«Ses derniers jours, elle a vécu entourée de l’amour et de la compagnie de ses compagnons d’accueil et des soignants de la Casa del Actor. Nos condoléances à sa famille, ses amis et ses fans.”

De même, l’Association nationale des interprètes (ANDI) a regretté ce qui s’est passé et a rappelé une partie de la trajectoire de “La Tarabilla”, qui a participé à des programmes comiques tels que La hora pico, XHDRBZ »et« La Escolita VIP ».

“L’Association nationale des interprètes communique la mort sensible de la partenaire interprète Isabel Martínez ‘La Tarabilla’. On se souvient de l’actrice et comédienne”, lit-on dans le communiqué.