Décès d’Óscar Cadena de « Cámara Infraganti » – Les Nouvelles de Chihuahua – Entrelíneas

Cet après-midi, il a été annoncé que Oscar Cadena, celui qui était connu pour le programme Camera Infraganti est décédé. Le communicateur était hospitalisé depuis quelques semaines.

Cette information a été confirmée par leurs proches via leurs réseaux sociaux et avec cela, ils demandent la vie privée et le respect au milieu de cette perte.

Le 28 septembre, sa famille a signalé que Cadena avait subi une intervention chirurgicale et qu’il était en soins intensifs, mais il y avait des conditions pour son rétablissement.

