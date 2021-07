Décès du batteur de Slipknot Joey Jordison

. Mort de Joey Jordison : Comment le célèbre rockeur de 46 ans est-il mort ?

L’ancien batteur de Slipknot Joey Jordison est décédé le 26 juillet 2021 à l’âge de 46 ans.

Cela a été confirmé par Heavy, à travers une déclaration reçue par e-mail, le représentant de la famille Jordison, où il a été dit que le rockeur “est décédé paisiblement dans son sommeil”.

“La mort de Joey nous a laissé un cœur vide et des sentiments d’une tristesse indescriptible”, a déclaré la lettre.

“Pour ceux qui connaissaient Joey, ils ont compris son esprit vif, sa personnalité douce, son cœur géant et son amour pour tout ce qui touche à la famille et à la musique”, ont-ils ajouté dans leur message.

Le représentant a refusé de commenter la cause du décès.

Voici tout ce que vous devez savoir :

Jordison est l’un des batteurs les plus célèbres de tout le métal

Jordison est l’un des batteurs les plus célèbres de la musique rock et métal au monde. Son site Web personnel décrit son style comme une fusion « d’une technicité irréprochable et fougueuse évoquant le métal underground, des rythmes hard rock à couper le souffle et une expansion prête pour le stade ».

Il s’est retrouvé dans les versions Modern Drummer, Rhythm, Metal Hammer, Drummer, Drum !, Terrorizer et Kerrang.

“La musique a toujours beaucoup compté pour moi”, a déclaré Jordison sur son site Web. “C’est mon plaisir. J’ai consacré toute ma vie à essayer de rendre tout ce qu’ils m’ont donné ».

Le musicien a co-fondé le groupe Slipknot

À seulement 20 ans, Jordison a fondé Slipknot avec le percussionniste Shawn Crahan et le regretté bassiste Paul Gray à Des Moines, Iowa en 1995, selon Billboard.

Gray a dit à Loudwire que la première chanson écrite par le groupe s’appelait “Slipknot”, mais ils ont ensuite pensé que le titre ferait un grand nom pour le groupe, puis ils ont renommé la chanson “(sic)”.

Depuis la sortie de leur premier album studio éponyme double platine en 1999, le groupe s’est classé numéro un dans le Billboard Top 200, avec l’album All Hope Is Gone en 2008, et un Grammy Award pour la meilleure performance métal. “Avant que j’oublie” Avec plusieurs nominations.

En plus d’être co-fondateur de Slipknot, Jordison a également fondé ou co-fondé plusieurs autres groupes de métal : Murderdolls, Scar The Martyr et VIMIC. Il a également joué aux côtés de Metallica, Satyricon, Ministry, Korn et Rob Zombie.

Jordison s’est séparé en 2013 du groupe qu’il avait fondé

En 2013, Slipknot a annoncé que Jordison et le groupe se séparent pour des “raisons personnelles” selon Billboard.

“C’est avec une grande douleur, mais un respect silencieux que, pour des raisons personnelles, Joey Jordison et Slipknot se séparent”, a écrit le groupe. “Nous souhaitons tous à Joey le meilleur dans tout ce que l’avenir nous réserve.”

Jordison a déclaré qu’il était “choqué et surpris” par la nouvelle, selon Billboard.

« Pas de réunion de groupe ? Tout. Quelque chose avec les gestionnaires? Tout. Tout ce que j’ai reçu, c’est un putain d’email disant que j’étais hors du groupe et que j’avais cassé mon cul… C’est exactement ce qui s’est passé et c’était douloureux. Je ne méritais pas cette merde … après ce que j’avais fait et tout ce qui s’était passé », a déclaré Jordison.

Un ancien batteur aux prises avec un trouble neurologique rare

En acceptant le Golden God Award aux Metal Hammer Golden Gods Awards 2016 à Londres, Jordison a révélé qu’il luttait contre un trouble neurologique rare appelé myélite transverse, comme le rapporte Billboard.

“J’ai perdu mes jambes. Je ne pouvais plus jouer. C’était une forme de sclérose en plaques, que je ne souhaite pas à mon pire ennemi », a déclaré Jordison.

Selon la Mayo Clinic, la myélite transverse survient lorsque les deux côtés d’une section de la moelle épinière sont enflammés et endommagent souvent l’isolation des fibres des cellules nerveuses. Cela provoque l’interruption des messages qui voyagent de la moelle épinière au corps, provoquant des douleurs, une faiblesse musculaire, une paralysie, des problèmes sensoriels ou un dysfonctionnement de la vessie et des intestins.

On ne sait pas si l’état de Jordison est lié à sa mort.

Jordison a affirmé que le groupe avait confondu son état avec des problèmes de drogue et avait donc été licencié, selon un rapport de Metal Hammer. Il a dû être amené sur scène lors de ses derniers concerts avec le groupe.

“J’ai récupéré, et je suis entré dans la salle de gym, et je suis retourné à une putain de thérapie pour battre cette merde”, a déclaré Jordison, détaillant son chemin vers la récupération. « Et si je pouvais le faire, tu peux le faire. C’est la chose la plus difficile que j’aie jamais faite dans ma vie, plus que tout ».

Selon le site officiel de l’émission, les lauréats du Golden God Award sont “les noms les plus puissants et les plus importants de notre monde, ceux qui ont défini la musique heavy au cours des 40 dernières années”. Selon Billboard, les gagnants précédents incluent le co-fondateur de Megadeth Dave Mustaine et le fondateur de Motörhead Lemmy Kilmister.

