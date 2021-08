Décès du batteur des Rolling Stones Charlie Watts, à l’âge de 80 ans – WWD

LONDRES – Il n’était certainement pas le Rolling Stone le plus silencieux, avec tous ces battements de batterie aux accents jazz, mais Charlie Watts, décédé mardi à l’âge de 80 ans, était certainement le membre le plus discret du groupe.

Créateur aux multiples talents qui a passé près de 60 ans à jouer de la batterie pour les Rolling Stones, il a également conçu certaines des pochettes d’album du groupe, dessiné des bandes dessinées et joué avec des groupes de jazz lorsqu’il n’était pas en tournée ou n’enregistrait pas avec d’autres musiciens Mick Jagger, Keith Richards et Brian Jones.

“C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Charlie Watts”, a déclaré son manager dans un communiqué au nom de la famille. «Il est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille.

“Charlie était un mari, un père et un grand-père chéri et aussi, en tant que membre des Rolling Stones, l’un des plus grands batteurs de sa génération. Nous demandons gentiment que la vie privée de sa famille, des membres du groupe et de ses amis proches soit respectée en cette période difficile. »

Watts avait été traité et guéri d’un cancer de la gorge en 2004, mais est tombé à nouveau malade et a annoncé qu’il ne participerait pas au Rolling Stones No Filter Tour aux États-Unis, qui se déroulera du 26 septembre au 20 novembre.

Watts a commencé à jouer de la batterie à l’adolescence dans le Londres des années 50, a toujours admiré son homonyme, le musicien de jazz Charlie Parker, et a appris à jouer en jouant de la batterie avec les disques de jazz qu’il collectionnait à la maison.

Il a rejoint les Rolling Stones naissants en 1963, après avoir fréquenté une école d’art et travaillé comme graphiste. Son art graphique apparaît sur les pochettes des disques du groupe, notamment au dos de l’album “Between the Buttons” où il crée un dessin animé et un poème. Il a esquissé tout au long de sa carrière avec les Stones et a conçu les différentes scènes du spectacle avec Jagger.

Lorsqu’il n’était pas en tournée ou ne s’occupait pas du haras de chevaux arabes qu’il dirigeait avec sa femme Shirley dans le Devon, en Angleterre, Watts a joué du jazz avec divers groupes, notamment dans le Charlie Watts Tentet.

La vie privée de Watts était relativement discrète et sans scandale par rapport à celle de ses camarades de groupe qui faisaient souvent la une des journaux pour leur comportement sauvage. Il est resté marié à Shirley pendant 57 ans, jusqu’à sa mort. Le couple avait une fille, Seraphina et une petite-fille nommée Charlotte.

Des collègues musiciens, dont Elton John, Paul McCartney, Ringo Starr et Bryan Adams, ont rendu hommage à Watts sur les réseaux sociaux, John décrivant Watts comme «le batteur ultime, le plus stylé des hommes et une entreprise si brillante. Mes plus sincères condoléances à Shirley, Seraphina et Charlotte. Et bien sûr, les Rolling Stones.

Dans une vidéo sur Twitter, McCartney a déclaré que Watts était « stable comme un roc » et l’a décrit comme « un bel homme et un batteur fantastique ».