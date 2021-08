Décès du batteur des Rolling Stones Charlie Watts

Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts décède à 80 ans 3:22

. –Charlie Watts, le batteur légendaire des Rolling Stones, est décédé, a annoncé mardi son publiciste dans une déclaration à CNN. Il avait 80 ans.

Watts faisait partie des Rolling Stones depuis 1963.

Dans une déclaration sur le compte Instagram des Rolling Stones, ils ont communiqué la nouvelle :

“C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre Charlie Watts. Il est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres aujourd’hui entouré de sa famille. Charlie était un mari, un père et un grand-père aimant et également membre des Rolling Stones et l’un des les grands batteurs. de sa génération. “

La déclaration, attribuée à un porte-parole de Watts, demande la confidentialité de sa famille, des membres du groupe et des amis proches.

Le 5 août, Watts annonce qu’il ratera la prochaine tournée nord-américaine du groupe.

Watts a eu 80 ans en juin et a subi une intervention médicale pour une maladie inconnue. Un porte-parole des Rolling Stones à l’époque a publié une déclaration sur Twitter indiquant que le batteur avait besoin de se reposer et de récupérer.

“Charlie a subi une procédure qui a complètement réussi, mais ses médecins ont conclu cette semaine qu’il avait maintenant besoin de repos et de récupération adéquats”, indique le communiqué.

Son premier amour était le jazz

Toujours une star du rock and roll réticente (son véritable amour était le jazz), Watts est né en 1941, alors que les bombes d’Hitler tombaient encore sur Londres. Il a grandi à Wembley, dans la banlieue ouest de Londres.

Dès son plus jeune âge, Watts était passionné par la batterie. “Il jouait des mélodies à table avec des morceaux de bois ou avec un couteau et une fourchette” avant que ses parents ne lui achètent une batterie quand il avait 14 ans, raconte sa mère. Il a ensuite étudié le graphisme à la Harrow School of Art.

Son premier travail était dans la publicité et, dans ses temps libres, Watts a écrit et publié un livre pour enfants sur la légende du jazz Charlie Parker intitulé “Ode to a Flying Bird”. La préface disait : “Cette histoire a été compilée par un Charlie pour un grand Charlie défunt.”

Au même moment, Watts jouait dans un groupe avec Alexis Korner, le père fondateur de la scène blues britannique, à Ealing, dans l’ouest de Londres, où feu Brian Jones, Mick Jagger et Eric Clapton étaient également des musiciens invités. .

En 1962, Jones forme les Rolling Stones avec le chanteur Jagger, le pianiste Ian Stewart et les guitaristes Keith Richards et Dick Taylor. Watts a refusé la première offre du groupe pour qu’il se joigne, concédant finalement et jouant son premier concert avec eux en janvier 1963.

En 1964, les Stones ont atteint la première place des charts britanniques avec leur version de “It’s All Over Now” de Bobby Womack.

L’équipe de compositeurs Jagger-Richards a créé son premier véritable classique, “(I Can’t Get No) Satisfaction”, en 1965. Le groupe a connu un certain nombre de singles à succès jusqu’en 1966, dont “Paint it Black”, “19th Nervous Breakdown “, “Get off my Cloud”, “Avez-vous vu votre mère, bébé” et “Lady Jane”.

Le groupe a maintenu une énorme popularité pendant des décennies avec des albums classiques tels que “Aftermath” (1966), “Sticky Fingers” (1971), “Some Girls” (1978) et “Tattoo You” (1981), et avec des tournées massives de stades qu’ils les a emmenés partout dans le monde.

Lui et sa femme vivaient dans le sud-ouest rural de l’Angleterre

Dans les années 1980, Watts a finalement trouvé le temps de poursuivre sa passion pour le jazz et a formé un groupe de 32 membres appelé le Charlie Watts Orchestra. Son premier concert a eu lieu au légendaire club de jazz londonien Ronnie Scott’s, où Watts était un visiteur fréquent, bien qu’infiltré.

Au début des années 1990, Watts sort plusieurs albums avec un autre groupe, le Charlie Watts Quintet, dont un hommage à Charlie Parker.

Il a épousé Shirley Ann Shepherd en 1964 et le couple a eu une fille, Seraphina. Ils sont restés mariés jusqu’à la mort de Watts.

Watts, un gros fumeur, a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en 2004, mais s’est complètement rétabli.

Il passa la plupart de son temps dans son domaine du Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre. Sa femme élevait des chevaux et possédait un ranch de bétail bien connu.

Ces dernières années, Watts a formé un groupe de blues à l’ancienne appelé ABC & D de Boogie Woogie, préférant jouer dans des clubs intimes. Cependant, il a continué à jouer avec les Stones, plus récemment lors de la tournée européenne “No Filter” du groupe en 2018.

Watts laisse dans le deuil trois de ses anciens compagnons de groupe des Stones : Jagger, Richards et Wood.

Ses amis musiciens le virent

Les musiciens Paul McCartney, Ringo Starr, Elton John et d’autres ont partagé leurs souvenirs de Watts sur les réseaux sociaux et ont exprimé leurs condoléances à leur famille et à leurs camarades de groupe.

“Charlie était un rock et un batteur fantastique. Solide comme un rock”, a déclaré McCartney dans une vidéo.

– Paul McCartney (@PaulMcCartney) 24 août 2021

“Une journée très triste. Charlie Watts était le meilleur batteur”, a écrit John dans un tweet. “L’homme le plus élégant et une compagnie si brillante. Mes condoléances à Shirley, Seraphina et Charlotte. Et, bien sûr, aux Rolling Stones.”

Le batteur Steve Jordan, ancien membre des groupes house de “Saturday Night Live” et “Late Night with David Letterman”, remplacera Watts pour la prochaine tournée des Stones, qui devrait débuter le 26 septembre à St. Louis. .

Chloe Melas a contribué à ce rapport.