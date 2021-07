Décès du boxeur Leon Spinks, le bourreau de Muhammad Ali

in

L’ancien boxeur et Leon Spinks lors de l’événement “Night of the Champion” qui s’est tenu le 17 août 2013 à Las Vegas, Nevada.

. – L’ancien champion du monde des poids lourds Leon Spinks, mieux connu pour avoir battu Muhammad Ali en 1978, est décédé à 67 ans, selon un communiqué de son publiciste.

Spinks a perdu sa bataille de cinq ans contre le cancer de la prostate et d’autres cancers vendredi soir.

“Au moment de son décès, sa femme Brenda Glur Spinks était à ses côtés. En raison des restrictions liées au covid, seuls quelques amis proches et autres membres de la famille étaient présents”, indique le communiqué.

Spinks a représenté les États-Unis lors des Jeux olympiques de 1976 à Montréal, au Canada, et a remporté une médaille d’or.

Il a affronté Muhammad Ali à Las Vegas, Nevada le 15 février 1978, remportant ce qui a été une surprise et est devenu le champion incontesté des poids lourds du monde.

Spinks a combattu 72 combats professionnels, en remportant 46.

La déclaration s’est poursuivie avec: “Leon a combattu de nombreuses maladies avec endurance, ne perdant jamais son sourire caractéristique. Faisant preuve d’une vraie détermination à Spinks, il n’a jamais jeté l’éponge.”