Décès du chanteur BJ Thomas, interprète de ‘Hooked on a Feeling’ – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

BJ Thomas, le chanteur qui a frappé les charts pop, country et gospel avec des tubes comme «Je ne peux pas m’empêcher de croire, “”les gouttes de pluie continuent de tomber sur ma tête” O “Accro à un sentiment“, il est mort. Il avait 78 ans.

Thomas, qui a annoncé en mars qu’il avait cancer du poumon, est décédé samedi des complications de la maladie à son domicile d’Arlington, au Texas, selon un communiqué de son publiciste, Jeremy Westby.

Billy Joe Thomas, né à Hugo, Oklahoma, est devenu célèbre en 1966 avec une version de style gospel de la chanson de Hank Williams « I’m So Lonesome I could Cry » et a vendu des millions de disques et enregistré des dizaines de tubes. il différents genres. En 1976, il a atteint le numéro un pour les fans de pop et de country avec “(Hey Won’t You Play) Another Somebody Done Somebody Wrong Song”. La même année, son album “Home Where I Belong” est devenu l’un des premiers albums gospel certifiés à plus d’un million d’exemplaires vendus, ce qui lui a valu un disque de platine.

Son enregistrement le plus emblématique était “Raindrops Keep Fallin ‘On My Head”, un tube pop et oscarisé de la meilleure chanson originale, sur la bande originale de l’irrévérencieux western de 1969 “Butch Cassidy and the Sundance Kid”.

Thomas il a épousé Gloria Richardson en 1968 et ils ont eu trois filles : Paige, Nora et Erin.

En plus de la musique, Thomas aimait le basket-ball lorsqu’il était enfant, et il s’est fait appeler BJ parce qu’il y avait tellement de coéquipiers nommés Billy Joe dans son équipe pour enfants. Au moment où il était adolescent, il chantait à l’église et avait rejoint un groupe de rock local, les Triumphs, avec qui il avait la vingtaine. Il aimait Ernest Tubbs, Hank Williams et d’autres artistes country que ses parents aimaient, bien qu’il soit également inspiré par les chanteurs soul et rythmique et blues qu’il écoutait à la radio ou voyait sur scène, en particulier Jackie Wilson, dont Ballad “To Be Loved »a ensuite transformé Thomas en un guide vital.

J’ai grandi dans une situation très dysfonctionnelle et j’ai traversé des années d’alcoolisme intense et de toxicomanie, donc la chanson a toujours été un point d’ancrage pour moi. Lorsque vous vous ouvrez à la drogue et à l’alcool si jeune, cela devient une chose à laquelle vous devez faire face pour le reste de votre vie », a-t-il déclaré au Huffington Post en 2014.

Combien de blocages, de souffrances et de périodes d’échec ces addictions m’ont causé. Mais il a eu cet éclair de lumière avec cette chanson. C’est la base de tout. Aimer et être aimé. Et y parvenir prend une vie. Cela a toujours été une partie importante de mes émotions ».

Source : Excelsior