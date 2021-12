Décès du chanteur espagnol Carlos Marín, membre d’Il Divo

Le chanteur espagnol Carlos Marín, d’Il Divo, lors d’un spectacle en 2017. (Photo : John Phillips / . pour Mall of Qatar)

(CNN espagnol) – Ce dimanche le groupe international Il Divo a annoncé sur son compte Twitter qu’un de ses membres, le chanteur espagnol Carlos Marín, est décédé à l’âge de 53 ans.

« Depuis 17 ans, nous sommes ensemble dans cet incroyable voyage Il Divo, et notre cher ami va nous manquer. Nous espérons et prions pour que sa belle âme repose en paix », indique le message signé par ses collègues, le Le Suisse Urs Bühler, le Français Sébastien Izambard et l’Américain David Miller.

Le groupe, qui mélange opéra et pop et interprète des chansons de genres différents, a annoncé début décembre sur Twitter l’annulation de certaines de ses représentations en raison de ce qu’il a qualifié de « maladie » mais sans donner plus de détails.

Le 16 décembre, le groupe a révélé que Marín était à l’hôpital.

« Notre cher ami et partenaire Carlos est à l’hôpital. Nous espérons et prions pour un prompt rétablissement », ont-ils déclaré sur leur compte Twitter.

Il Divo a été découvert et créé par le producteur britannique Simon Cowell en 2003. En 2004, ils ont fait leurs débuts et depuis lors, le groupe a vendu plus de 30 millions de disques sur l’ensemble de sa carrière.