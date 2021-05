Décès du chanteur Nick Kamen, auteur de “ Je me suis promis ”

LONDRES, 5 mai. (EUROPA PRESS) –

Le chanteur Nick Kamen, auteur compositeur ‘Je me suis promis’ qui a connu un grand succès au début des années 1990, est décédé à l’âge de 59 ans des suites d’une longue maladie, comme le confirme la famille du musicien britannique.

La mort de Kamen, devenu célèbre grâce à une publicité pour un pantalon, a généré une vague d’adieux sur les réseaux sociaux, parmi lesquels des auteurs comme Boy George. “RIP, l’homme le plus mignon et le plus doux“, a souligné le chanteur, comme le rapporte la BBC.

Nick KamenNé le 15 avril 1962 à Harlow, Essex, Royaume-Uni, il s’est fait connaître pour la première fois en 1985 lorsqu’il est apparu dans un spot de Levi’s. Dans celui-ci, il s’est déshabillé jusqu’à ses sous-vêtements dans une laverie automatique.

Par la suite, il a commencé une carrière musicale et a sorti son premier album «Each Time You Break My Heart» en 1986; le single du même nom, produit par la pop star américaine Madonna, est passé au cinquième rang des charts britanniques.

Il remporta à nouveau le succès en 1990 avec la chanson «Je me suis promis», qui atteignit la cinquième place en Allemagne, sans toutefois dépasser le top 50 dans son pays d’origine.