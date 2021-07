Décès du cinéaste Robert Downey Sr., père de l’acteur Robert Downey Jr. – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Le cinéaste américain emblématique Robert Downey Sr. est décédé tôt mercredi alors qu’il dormait chez lui à New York, a rapporté le Daily News.

L’acteur-réalisateur a eu 85 ans le mois dernier et lutte contre la maladie de Parkinson depuis une demi-décennie.

Il était connu pour sa participation à des films underground tels que “Putney Swope”; Il est également apparu sur “Boogie Nights”, “Magnolia” et “To Live And Die in LA”.

Downey s’est marié trois fois. Son premier mariage fut avec l’actrice Elsie Ann Downey, avec qui il eut deux enfants : l’actrice et écrivain Allyson Downey et l’acteur Robert Downey Jr. ; ils ont divorcé en 1975. Sa seconde épouse, l’actrice et écrivain Laura Ernst est décédée en 1994 de la sclérose latérale amyotrophique. En 1998, il a épousé l’écrivain Rosemary Rogers, avec qui il a eu deux autres enfants : l’acteur et musicien Henry Downey et l’écrivain Anthony Downey.

Via son compte Instagram, Robert Downey Jr., célèbre pour son personnage d’Iron Man, a posté un message d’adieu pour son père :

«La nuit dernière, papa est décédé paisiblement dans son sommeil après des années à endurer les ravages de la maladie de Parkinson… Il était un véritable cinéaste non-conformiste et est resté remarquablement optimiste tout au long… Selon les calculs de ma belle-mère, ils ont été mariés pendant un peu plus de 2 000 ans. . Rosemary Rogers-Downey, vous êtes une sainte et nos pensées et nos prières vous accompagnent », peut-on lire.

