Décès du compositeur Mikis Theodorakis, auteur de “Zorba, le grec”

ATHÈNES, 2 sept (dpa / EP) –

Le compositeur Mikis Théodorakis, auteur de la bande originale du film ‘Zorba, le Grec’, est décédé à Athènes à l’âge de 96 ans, comme le rapporte le ministère grec de la Culture.

Considéré comme un héros populaire en Grèce, Theodorakis a également acquis une renommée internationale en tant que musicien — a écrit d’autres bandes sonores populaires, telles que celle du film ‘Serpico’ -, écrivain, homme politique et esprit critique.

Après avoir appris la nouvelle de la mort de Theodorakis, les stations de télévision et de radio grecques ont suspendu leurs programmes pour diffuser la musique du compositeur et lui rendre hommage.

Pour de nombreux Grecs, Theodorakis reste aujourd’hui la « voix du peuple ». Sa musique était considérée comme une consolation, surtout dans des moments historiquement difficiles comme la dictature militaire grecque de 1967 à 1974, mais aussi comme un signe de résistance.

Né en 1925, Theodorakis était un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et a combattu avec la gauche dans la guerre civile qui a suivi (1946 à 1949), pour laquelle il a ensuite été interné dans un camp et sévèrement torturé. Il a également résisté à la dictature militaire et a été arrêté et torturé. Il a ensuite été autorisé à partir sous la pression internationale et a vécu en exil à Paris jusqu’en 1974.