Décès du compositeur yucatèque Sergio Esquivel – El Sol de México

La musique mexicaine est en deuil avec la mort du compositeur yucatèque Sergio Esquivel à 74 ans.

A travers sa page Facebook officielle, la famille de l’interprète a partagé qu ‘”il est mort chez lui, en paix, sans douleur, pendant qu’il dormait”, tout en soulignant qu’ “il laisse un large héritage musical et de vie à tous ceux qui le font. Qu’ils se sont rencontrés”.

Le compositeur yucatèque laisse dans le deuil son épouse Celia, ses filles Kathy, Sergio et Daniela, ainsi que ses petits-enfants Regina et Marco Polo.

“Il est reparti en paix avec la vie, avec la paix dans son cœur et avec la joie de savoir que tout au long de sa vie il a réussi à toucher autant de personnes et à partager son message d’amour pour la vie”, ont-ils exprimé.

Esquivel a été finaliste aux éditions nationales du Festival OTI pendant 13 ans, entre 1972 et 1991.

Il s’est rapidement imposé dans le groupe des auteurs préférés du public mexicain avec des chansons telles que Someone Come, Two Roses, They call me a fool (co-écrit avec Guillermo Salamanca), Un mec comme moi et San Juan de Letrán.

Il a enregistré plus de 20 albums en tant qu’interprète et les chansons créées par lui qui totalisent plus de 350 (enregistrées auprès de la SACM), ont été interprétées par José José, Emmanuel, Christian Castro, Marco Antonio Muñiz, Lupita Dalessio, Verónica Castro, Guadalupe Pineda, Alberto Vázquez, Yoshio, Dulce, Gualberto Castro, Víctor Yturbe «El Pirulí»), Vicky Carr, Armando Manzanero, Manoella Torres, Gloria Lasso, entre autres.

Des artistes de renommée internationale tels que Celia Cruz, Dany Rivera ou Libertad Lamarque ont également enregistré leurs chansons.