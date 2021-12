Décès du fils cadet du rappeur Nick Cannon : comment est-il mort ?

. Zen Cannon, le plus jeune fils du rappeur Nick Cannon, a perdu la vie après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

Tout au long de sa vie d’adulte, Nick Cannon a accueilli un total de sept enfants dans sa vie. Le 7 décembre 2021, TMZ a rapporté qu’un des enfants de Cannon, leur fils Zen de 5 mois, était décédé après avoir reçu un diagnostic de tumeur au cerveau.

Cannon a confirmé la nouvelle dévastatrice dans un épisode de « The Nick Cannon Show ».

« Je n’ai vraiment partagé cela avec personne », a déclaré Cannon dans un segment intitulé « A Message From Nick », publié sur YouTube. « J’ai eu un week-end vraiment difficile », a ajouté Cannon, avant de sauter dans le segment « photo du jour ». Cannon a pris une photo de son plus jeune fils, Zen Scott Cannon.

Cannon s’énerva avant de pouvoir prononcer la phrase suivante. «Donc, avant le début du spectacle, en été, Zen est né en juin. Le 23 juin, en fait. Il etait un grand jour. Tout le monde sait que j’ai beaucoup d’enfants », a-t-il commencé par dire.

Cannon a poursuivi en expliquant qu’il avait remarqué que Zen avait toujours une « chose de sinus » ou une « toux ». Il a également remarqué que Zen avait une grosse tête, mais Cannon a dit que tous ses enfants l’avaient, alors il n’y a pas prêté beaucoup d’attention. Cependant, Cannon et la mère du garçon, Alyssa Scott, l’ont emmené chez le médecin, où ils ont reçu des nouvelles dévastatrices.

Voici ce que vous devez savoir :

Zen a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau et est décédé 4 mois plus tard

Cannon et Scott voulaient qu’un médecin examine le bébé Zen parce qu’ils pensaient que quelque chose n’allait pas avec sa respiration. Après que le médecin ait effectué quelques tests, du liquide a été trouvé dans le cerveau de Zen.

Le bébé a subi une intervention chirurgicale immédiate pour une tumeur maligne et les médecins de l’hôpital pour enfants du comté d’Orange ont placé un shunt sur sa tête dans l’espoir de drainer le liquide. Cannon a déclaré que lui et Scott « espéraient le mieux ».

Zen a pu rentrer chez lui et semblait aller bien, mais les choses ont changé pendant la pause de Thanksgiving. « Nous avons eu une tournure intéressante et le processus s’est accéléré… La tumeur a commencé à croître beaucoup plus rapidement. Et puis nous savions que le moment était… », a déclaré Cannon avant de fondre en larmes.

Cannon a déclaré que lui et Scott avaient passé le week-end dernier avec leur bébé: « Tenir mon fils pour la dernière fois », a déclaré Cannon.

Cannon a accueilli 4 enfants au cours des 18 derniers mois

Zen était le septième enfant de Cannon, son premier avec Alyssa Scott, selon E! Nouvelles.

Cannon a accueilli quatre enfants au cours des 18 derniers mois environ, dont les jumeaux Zillion et Zion avec leur désormais ex Abby De La Rosa. Les jumeaux sont également nés en juin. La fille de Cannon, Powerful, dont la mère est Brittany Bell, est née en décembre 2020.

Cannon a également une autre paire de jumeaux, Moroccan et Monroe, avec son ex-femme, Mariah Carey. Le twin set est né en avril 2011 et a fait de Cannon un père pour la première fois. Cannon et Carey se sont séparés en 2014 et ont finalisé leur divorce deux ans plus tard.

En 2017, Cannon a accueilli son troisième enfant, un garçon nommé Golden Cannon, avec Brittany Bell.

Cannon est prêt à avoir plus d’enfants

Lors d’une interview avec le Dr Oz en novembre 2021, on a demandé à Cannon s’il aurait d’autres enfants dans un avenir proche.

« Je ne sais pas, docteur. Que penses-tu? Où dois-je m’arrêter ? », a-t-il répondu, selon E! Nouvelles. « Je ne sais pas comment je me sentirai dans cinq ans. Quand les gens disent : « Est-ce que tu vas avoir d’autres enfants ? » C’est une question difficile à poser, à moins que j’aie subi quelque chose comme une vasectomie, parce que je ne sais pas si je retrouverai un jour l’amour. Je ne sais pas jusqu’où je vais revenir. Je ne sais pas. Vous ne comprenez jamais ce que l’univers va vous présenter », a-t-il expliqué.

Traduction espagnole de l’histoire originale de Heavy.com.