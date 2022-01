Décès du frère de Mahesh Babu, l’acteur-producteur Ramesh Babu

Des sources hospitalières ont déclaré que l’acteur vétéran avait été ramené mort.

Le frère aîné de la star Telugu Mahesh Babu et le fils de la superstar Krishna, Ghattamaneni Ramesh Babu, sont décédés ici samedi soir en raison de complications de santé, ont indiqué des sources proches de la famille.

Il avait 56 ans. Il a été emmené dans un hôpital privé après que son état se soit détérioré samedi soir, ont-ils déclaré. Des sources hospitalières ont déclaré que l’acteur vétéran avait été ramené mort.

« C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre bien-aimé Ghattamaneni Ramesh Babu garu. Il continuera à vivre dans nos cœurs pour toujours », a déclaré GMB Entertainment, le compte Twitter officiel de Mahesh Babu Entertainment. À la lumière des circonstances actuelles, les membres de la famille ont demandé aux sympathisants d’adhérer aux normes COVID-19 et d’éviter de se rassembler sur le lieu de la crémation, a ajouté le tweet.

Ramesh Babu a commencé sa carrière en tant qu’enfant artiste dans les films de son père Krishna et a ensuite joué des rôles principaux dans plusieurs films.

Il est devenu producteur et a réalisé des films à succès tels que « Arjun » et « Atithi ». L’acteur Chiranjeevi a tweeté : « Choqué et profondément attristé par la disparition de Shri G Ramesh Babu. Mes sincères condoléances à Shri Krishna garu, @urstrulyMahesh et à tous les membres de la famille. Que le Tout-Puissant donne la force à la famille de faire face à la perte tragique ».

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.