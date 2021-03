Décès du héros du marathon qui a toujours couru avec son fils atteint de paralysie cérébrale

Dick Hoyt c’était toujours un exemple. L’expression maximale du «courage du père» décédé à l’âge de 80 ans, après un temps à lutter contre de graves problèmes de santé. Durant toute sa vie a participé à plus de 1000 courses, toutes avec son fils Rick, né avec une paralysie cérébrale cela l’a privé de sa liberté de mouvement. L’image de Dick poussant la chaise de Rick restera toujours gravée dans la mémoire de celui qui l’a vu courir avec son fils.

Le couple était un classique de la Marathon de Boston, qu’ils ont complété 32 fois. Ils l’ont également fait dans plusieurs Ironman et triathlons. Ils étaient le duo le plus aimé dans chacun des tests dans lesquels ils ont fait leur apparition. Ils étaient les Équipe Hoyt.

Le fils de Dick est né avec une quadriplégie et une paralysie cérébrale, mais cela n’empêcherait pas Rick de terminer une course après l’autre.. Son père s’assurait de vivre dignement, tant dans l’aspect éducatif que dans les expériences qu’il accumulerait dans le monde du sport. Leur première course ensemble était en 1977 et Rick a avoué à son père que pendant les cinq miles que le test a duré, il ne s’est jamais senti handicapé. C’est alors que le père a décidé que ce ne serait pas la dernière fois.

L’équipe Hoyt a été le premier duo à terminer un Ironman, soit 53,86 km de natation, 42,1 km de course à pied et 180 km de cyclisme.. Un exploit dans lequel Dick a tiré un petit bateau dans lequel se trouvait Rick, a poussé sa chaise en courant et a pédalé pour les deux en tandem. Bien sûr, ce n’était pas son plus grand défi, car quand en 1992, ils ont traversé les États-Unis à vélo, parcourant 6000 km en un mois et demi Ils ont montré que l’union père-fils n’avait pas de limites.