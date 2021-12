Décès du légendaire entraîneur de football et présentateur John Madden

Décès de la légende de la NFL John Madden 0:30

. – Le légendaire entraîneur de football et diffuseur John Madden est décédé, selon la National Football League (NFL). Madden, 85 ans, est décédé subitement mardi matin, a annoncé la NFL.

La déclaration de la NFL se lit comme suit :

« La NFL annonce le décès de John Madden. Plus tôt dans la journée, nous avons reçu la triste nouvelle que le grand John Madden est décédé subitement ce matin. Il avait 85 ans. »

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous présentons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leurs familles », a déclaré le commissaire de la NFL, Roger Goodell. « Nous le connaissons tous comme l’entraîneur et le diffuseur du Temple de la renommée des Oakland Raiders qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué », a-t-il ajouté.

« Personne n’aimait le football plus que l’entraîneur. Il était footballeur. Il était un modèle pour moi et pour beaucoup d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons toujours redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football américain. et la NFL est ce qu’elle est aujourd’hui. »

Les informations sur le service commémoratif seront annoncées lorsqu’elles seront disponibles.