Décès du manager des Bee Gees : Ken Kragen décède « paisiblement » à l’âge de 85 ans

Le manager des Bee Gees, Ken Kragen, est décédé à l’âge de 85 ans.

Le producteur de télévision et de cinéma, qui a également dirigé Lionel Ritchie et co-organisé le single caritatif de 1985 We Are The World, est décédé de causes naturelles mardi à son domicile de Brentwood, en Californie.

Un porte-parole a déclaré qu’il était décédé « pacifiquement » et qu’il était entouré de membres de sa famille.

Kragen a travaillé dans l’industrie de la musique et du divertissement pendant de nombreuses années en gérant d’autres célébrités bien connues, notamment Kenny Rogers, Olivia Newton-John et Burt Reynolds.

Son épouse depuis 43 ans, l’actrice Cathy Worthington, a déclaré: « Avoir été marié à quelqu’un d’un tel caractère et d’une telle bonté est l’honneur de ma vie. »

Sa fille Emma Kragen a ajouté: « Bien que je sois bien sûr extrêmement fière de tout ce qu’il a accompli professionnellement, il a également été le meilleur père que je puisse demander. »

Diplômé de la Harvard Business School, Kragen a aidé à créer et à organiser des projets humanitaires historiques, notamment We Are the World et Hands Across America.

Il a reçu la Médaille de la paix des Nations Unies pour ces projets, faisant de lui l’un des rares citoyens privés à recevoir cet honneur.

Il a également reçu deux MTV Awards, un American Music Award, plusieurs nominations aux Emmy Awards, le prix du manager de l’année de la Conference of Personal Managers et a été le seul individu à avoir été élu président de la Country Music Association et de l’Academy of Country Music.

Kragen est né le 24 novembre 1936 à Alameda, en Californie.

La porte-parole Cheryl J Kagan a déclaré: « Nous demandons que la famille Kragen ait la possibilité, en cette période de perte, de faire son deuil en privé. »

