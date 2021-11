Décès du ministre du Bengale occidental en difficulté Subrata Mukherjee

Mukherjee, qui était le ministre du panchayat de l’État, avait 75 ans. (Image d’archive)

Le chef du Congrès de Trinamool, Subrata Mukherjee, est décédé jeudi des suites d’une maladie prolongée dans un hôpital public de Calcutta, a déclaré le ministre en chef du Bengale occidental, Mamata Banerjee.

Mukherjee, qui était le ministre du panchayat de l’État, avait 75 ans.

Le ministre en chef a visité l’hôpital SSKM et a annoncé qu’il est décédé tard dans la soirée.

« Je n’arrive toujours pas à croire qu’il n’est plus avec nous. Il était un chef de parti tellement dévoué. C’est une perte personnelle pour moi », a-t-elle déclaré.

Mukherjee a été transféré aux soins intensifs de l’hôpital la semaine dernière après s’être plaint de graves problèmes respiratoires, ont indiqué des sources de l’établissement médical.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.