Décès du musicien italien Franco Battiato – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

L’auteur-compositeur-interprète italien Franco Battiato est décédé ce mardi à l’aube à son domicile de Milo, en Sicile, après une longue maladie, rapporte la presse italienne. Il avait 76 ans.

Battiato débute sa carrière musicale dans les années 1960. Son premier succès est la chanson romantique «E l’amore» («It’s love»), enregistrée en 1968. Plus tard, il enregistre et sort plusieurs dizaines de «singles» et albums sur différents genres, y compris le rock progressif et la musique classique. Son dernier album, «Torneremo ancora» («Nous serons de retour») a vu le jour en 2019. Il s’est fait connaître en Espagne pour des chansons telles que «La station de l’amour» de 1985, «Je veux te voir danser ‘et’ Nomada ‘de 1987, qu’il a chanté en espagnol.