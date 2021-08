Décès du neveu de Sharon Stone, 11 mois

Sharon Stone a partagé une terrible nouvelle lundi, annonçant la mort de son neveu et filleul River. La star de Ratched a annoncé que River avait été retrouvée dans son berceau avec une “défaillance d’organe totale” vendredi et a demandé à ses fans de prier. Il est décédé lundi, quelques jours seulement avant son premier anniversaire, qui aurait dû être le 8 septembre.

“Mon neveu et filleul River Stone a été retrouvé dans son berceau avec une défaillance totale d’un organe aujourd’hui. Veuillez prier pour lui. Nous avons besoin d’un miracle”, a écrit Stone vendredi, partageant une photo de River dans un lit d’hôpital. Trois jours plus tard, elle a posté une vidéo de photos et de clips de la vie de River, sur la chanson d’Eric Clapton “Tears in Heaven”.

River est né le 8 septembre 2020. Il était le fils du frère de Stone, Patrick, et de sa femme, Tasha. River était leur troisième enfant. Tasha a annoncé jeudi que River avait été transporté par avion à l’hôpital pour enfants UPMC de Pittsburgh et était dans le coma. “Il est actuellement dans le coma et je suis en train de mourir”, a écrit Tasha sur Facebook. “Chaque seconde de cela me tue littéralement. Je veux juste que mon gentil garçon revienne. Le médecin a dit que s’il s’en sortait, il ne serait plus jamais le même. S’il vous plaît, je prie pour que mon bébé puisse être guéri et revenir avec sa famille qui l’aime tellement. J’ai le cœur brisé.”

Après que Stone ait partagé la triste nouvelle, beaucoup de ses collègues ont partagé leurs condoléances. “Je suis tellement désolé seigneur”, a écrit Andie MacDowell. “Cela me brise le cœur. Je suis en morceaux en ce moment”, a commenté Leslie Jordan. “Ugh. Je suis assis ici en larmes. Je suis vraiment désolé, Sharon. Quel beau garçon. Je t’envoie tout mon amour à toi et à ta famille”, a écrit Sean Hayes. “Non. Sharon, je suis tellement désolée. Oh mon Seigneur… nous prions pour vous tous”, a ajouté Angie Harmon.

La famille de Stone a également été secouée par une tragédie l’année dernière. Sa grand-mère et sa marraine sont décédées après avoir contracté le coronavirus. En août 2020, Stone a déclaré que sa sœur Kelly et le mari de Kelly, Bruce Singer, avaient également été hospitalisés après avoir contracté le coronavirus. “Je vous supplie de savoir que c’est réel”, a déclaré Kelly dans une vidéo publiée par Stone à l’époque. “Je suis à bout de souffle à chaque respiration d’oxygène. S’il vous plaît, faites-le pour les personnes que vous aimez – tenez-vous derrière plus de tests, plus de masques, en exigeant que tout le monde porte un masque. Vous ne voudrez jamais, jamais ressentir comme ça. Je vous promets que je avoir de l’amour dans mon cœur, c’est brisé pour les gens qui ne peuvent pas respirer.” Quelques jours plus tard, Stone a déclaré que sa sœur et Singer avaient toutes deux été testées négatives pour le coronavirus.