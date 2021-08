Décès du pianiste légendaire Larry Harlow – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

larry harlow, pianiste légendaire, compositeur et membre du Fania All Star, est décédé des complications d’une maladie rénale dans un hôpital de New York, ce qui a provoqué des réactions immédiates de la part de membres du célèbre groupe tels que Rubén Blades et ses partisans.

Le « Merveilleux Juif » des Fania Stars avait 82 ans.

Sur votre page Facebook Fania Records il a dit que “C’est avec une profonde tristesse que nous partageons le décès de Larry Harlow, producteur, arrangeur, pianiste extraordinaire et membre du Fania All Star.”.

Il a ajouté que Harlow “s’est fait un nom avec ses prouesses au piano, orgue, flûte et contrebasse« Enregistrement de plus de 106 albums, dont 50 sous le nom de Fania.

Informations .