Décès du premier acteur Guillermo Murray – El Sol de México

Guillermo Murray, le premier acteur d’origine argentine, a perdu la vie à San Miguel de Allende, Guanajuato en raison d’un choc septique (manque d’oxygène et défaillance des organes vitaux) à l’âge de 93 ans. Il laisse dans le deuil ses enfants, l’acteur Rodrigo Murray, l’actrice Gabriela Murray, Alejandro et Memo Jr. Murray Prisant.

De son vrai nom Guillermo Murray Muttis Bird Sayi, né le 15 juin 1927 à Buenos Aires, en Argentine, était acteur, metteur en scène, romancier et scénariste de cinéma. Avec de longs séjours également en Espagne et en Argentine, il avait sa résidence officielle au Mexique.

Après s’être retiré du théâtre il y a 14 ans, il a continué à écrire et s’est consacré pleinement à la littérature, l’une des professions qu’il a étudiées; Il est diplômé de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université Nationale du Littoral d’Argentine, auteur de Une colère longtemps contenue, 1981 et L’impulsion secrète de l’amour (1996).

Dans le théâtre, il a commencé dans son pays natal, avec des œuvres telles que Las moscas de Jean Paul Sartre, Hamlet de William Shakespeare et El Puente de Carlos Gorostiza. Il réalise également des films, son film The Procession, créé au Festival de Cannes en 1960.

Déjà au Mexique, il a continué dans l’industrie cinématographique; il était l’un des Draculae de notre cinéma, avec El mundo de los vampiiros d’Alfonso Corona, de 1960 et était aussi un idiot et un méchant dans plusieurs films aux côtés de l’actrice Amparo Rivelles.

Il est venu à la télévision avec La leona d’Ernesto Alonso, en 1961, précisément avec Amparo Rivelles. Sa dernière telenovela produite en Colombie était La hija del mariachi, en 2006, tandis que sa dernière apparition au cinéma était Morirse está en hébreu d’Alejandro Springall, en 2007.

Le beau cœur d’El Mundo de Los Vampiros, sa présentation dans le cinéma mexicain, Guillermo Murray, et sa vaste carrière théâtrale, romanesque et cinématographique ont volé vers les cieux pour bénir le spectacle avec son talent et sa présence fabuleux. DEP inoubliable pic.twitter.com/VdhlPBVB10 – MAESTRO GUDINNI (@FGudinni) 6 mai 2021

Nous regrettons le décès de Guillermo Murray, le premier acteur à la longue et distinguée carrière d’acteur, de réalisation, de dramaturgie et de scénarisation. Nous adressons nos condoléances à sa famille et à ses amis. pic.twitter.com/7IVaEXYyAC – Secrétariat de la culture de Mexico (@CulturaCiudadMx) 7 mai 2021

Certains des feuilletons auxquels il a participé sont Forget you ever, L’héritière, Qu’est-ce que l’amour, La trêve, L’amour n’est pas comme ils le peignent, Tide brava, Temptations, Je t’aime toujours, Escarpins roses, Love tie, Alondra, María Mercedes, Le péché d’Oyuki, Jeunes pauvres, Maximiliano et Carlota, Fille du quartier et une douzaine d’autres histoires d’amour, de passion et de trahison.

Le compte Twitter de l’acteur et producteur Jorge Ortíz de Pinedo a publié un message de condoléances: La famille Ortíz de Pinedo regrette profondément la mort du premier acteur, Don Guillermo Murray. Nos sincères condoléances à nos chers amis Gabriela, Rodrigo, Mme Lidia et toute la famille.

IMCINE a également posté sur Twitter: “Guillermo Murray a fait des films en Argentine et au Mexique, dans les deux pays il a fait preuve d’une grande maîtrise de la scène, ce que nous apprécions toujours dans les films auxquels il a participé. Nous embrassons la famille Murray. Nous vous remercions, Guillermo, pour les histoires que vous avez racontées sur les écrans. “

Et dans ce réseau social, l’Association argentine des acteurs s’est jointe à lui pour présenter ses condoléances: “L’acteur argentin Guillermo Murray, vivant au Mexique depuis les années 60, est décédé. Il a développé une longue et reconnue carrière dans la télévision et le cinéma. Nos condoléances à ses enfants, famille et amis, les accompagnant dans la douleur “.