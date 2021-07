Décès du président de la Fédération catalane de patinage

11/07/2021 à 17h44 CEST

Ramon Basiana, président de la Fédération catalane de patinage depuis 2002 et qui venait de démissionner pour briguer sa réélection à son poste, est décédé ce dimanche matin à 63 ans dans la Vall d’en Bas victime d’un cancer qu’il combattait depuis longtemps. Basiana, née le 17 décembre 1957 à Manresa, est décédée entourée de toute sa famille.

L’implication de Ramon Basiana dans le sport a commencé dans les années 1980 dans la zone sportive de la mairie de Barcelone et en 1991, il a été nommé directeur technique de la compétition de roller hockey des Jeux Olympiques de Barcelone 92.

Un an après les Jeux de Barcelone, dont le roller hockey était l’un des sports d’exhibition, il rejoint la Fédération Catalane de Patinage en tant que directeur et en 1996 il occupe le même poste au sein de la Fédération espagnole. En 1999, il est revenu au FCP en tant que secrétaire général et en 2002, il s’est présenté à la présidence et a été élu président pour remplacer Père Torras.

En 2003, il a été élu vice-président de l’Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), poste qu’il occupait toujours, et lors de son premier mandat, en 2004, la Fédération catalane de patinage a été reconnue internationalement par la Fédération internationale (FIRS) et l’équipe de patinage de hockey catalane a pu participer à la Coupe du monde B à Macao, qu’elle a remportée . Par la suite, il a été réélu à son poste quatre autres fois, en 2006, 2010, 2014 et 2018.