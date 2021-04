Décès du prince Philip: la famille royale rompt le silence pour la première fois après la mort de Duke | Royal | Nouvelles

La famille royale a rendu hommage au prince Philip dans un tweet émouvant après la mort du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans vendredi. L’hommage sur Twitter intervient quelques heures à peine après que la mort du duc a été confirmée par la maison royale dans une annonce vendredi à midi.

Le tweet émotionnel présente un portrait de la reine avec son mari par la photographe Annie Liebovitz et est accompagné d’une citation émouvante.

Le tweet se lit comme suit: “Il a tout simplement été ma force et je suis resté toutes ces années, et moi, ainsi que toute sa famille, et ce pays et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous ne le serons jamais. connaître.

“-Sa Majesté la Reine, 1997.”

La citation a été tirée du discours de la reine pour marquer leur anniversaire de mariage en or en 1997.

Le poste avait été transféré du compte officiel de la famille royale par d’autres membres du cabinet.

L’hommage a été retweeté par Kate, la duchesse de Cambridge et le compte Kensington Royal du prince William quelques minutes après sa première diffusion.

Une page consacrée au duc sur le site Web de la famille royale se lit comme suit: «Le duc d’Édimbourg a été l’époux dévoué (compagnon du souverain) pendant plus de 60 ans, depuis l’adhésion de Sa Majesté en 1952 jusqu’à sa mort.

«En 2009, il est devenu l’époux britannique le plus ancien, une distinction précédemment détenue par la reine Charlotte, l’épouse de George III.

Le rôle de l’époux de la reine est principalement de fournir une compagnie et un soutien moral et pratique au monarque.

«L’époux n’a pas de position formelle dans la structure du gouvernement et le duc n’a pas vu les journaux d’État ni tenu d’audience officielle.

“Cependant, le prince Philip s’est imposé un rôle important à part entière, créant un portefeuille vaste et important, basé sur ses intérêts personnels, qu’il a tous accomplis à l’appui des fonctions de Sa Majesté.”

La reine est entrée dans une période de deuil après la mort de son mari.

Les arrangements funéraires devraient être annoncés dans les prochains jours, mais seront réduits en raison de la pandémie.

Philip était notoirement opposé à toute sorte d’agitation et a laissé des instructions strictes sur le fait de ne pas vouloir de funérailles d’État.

Une cérémonie privée doit avoir lieu à la chapelle St George de Windsor le week-end prochain.