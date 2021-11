Stephen Sondheim, le célèbre compositeur de « Into the Woods », « Sweeney Todd », « Gypsy », « Sunday in the Park with George » et d’autres oeuvres incontournables de la comédie musicale, est décédé à l’aube ce vendredi à son domicile de Roxbury, Connecticut, rapporte le New York Times. Il avait 91 ans.

