Décès du promoteur Jacques Deschamps

Une triste nouvelle a été connue ce lundi avec l’information du décès de l’estimé promoteur/entraîneur de boxe Jacques Deschamps des suites d’une crise cardiaque.

Deschamps, était un homme d’affaires bien connu en Haïti mais bien connu dans la boxe car il a aidé de nombreux boxeurs en Amérique centrale et aux Caraïbes (Mexique, Haïti, Jamaïque et Panama) pendant plusieurs décennies.

Le président de la WBC, Mauricio Sulaiman, a reconnu « la contribution de Jacques Deschamps dans le domaine » et a notamment évoqué la carrière de l’ancien champion WBC des poids mouches Edgar Sosa, qui a défendu dix titres, affirmant que « Jacques Deschamps a sauvé la carrière de Sosa alors que personne ne croyait en lui. ”. Sa mort est très regrettable et il nous a émus. Il était un grand ami de la WBC et soutenait beaucoup la boxe. »

Dans les années 1970 et 1980, Deschamps a dirigé les prétendants jamaïcains Bunny Grant et Richard Clarke.

Plus récemment, il a dirigé la carrière des prétendants de classe mondiale Wilky Campfort et Evens Pierre d’Haïti.