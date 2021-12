Décès du sénateur Bob Dole à 98 ans

Bob Dole, un loyaliste du Parti républicain et espoir présidentiel dont le conservatisme franc et franc le distinguait comme l’une des personnalités politiques les plus reconnaissables de Washington tout au long de la seconde moitié du 20e siècle, est décédé dimanche. L’ancien sénateur avait annoncé en février qu’il était soigné pour un cancer du poumon avancé. Le président Joe Biden s’est rendu à Dole peu de temps après avoir appris le diagnostic.

« Le sénateur Robert Joseph Dole est décédé tôt ce matin dans son sommeil. À sa mort, à 98 ans, il avait servi fidèlement les États-Unis d’Amérique pendant 79 ans », selon un communiqué de sa famille.

WASHINGTON, DC – 4 DÉCEMBRE : l’ancien sénateur Bob Dole se lève et salue le cercueil de l’ancien président George HW Bush alors qu’il se trouve dans l’État au Capitole des États-Unis, le 4 décembre 2018 à Washington, DC. Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Bush a été membre du Congrès du Texas, ambassadeur aux Nations Unies, directeur de la CIA, vice-président et 41e président des États-Unis. Bush résidera dans l’État dans la rotonde du Capitole des États-Unis jusqu’à mercredi matin. (Photo de Drew Angerer/.)

Le président Biden a publié dimanche une déclaration pleurant Dole. « Bob était un homme d’État américain comme peu de gens dans notre histoire. Un héros de guerre et parmi les plus grands de la plus grande génération. Et pour moi, c’était aussi un ami vers qui je pouvais me tourner pour obtenir des conseils de confiance, ou une ligne humoristique au bon moment pour calmer les nerfs à vif », a déclaré le président Biden. « Mon ami va me manquer. Mais je suis reconnaissant pour les moments que nous avons partagés et pour l’amitié que Jill, moi et notre famille avons bâtie avec Liddy et toute la famille Dole.

Bob Dole était un homme admiré par les Américains. Il avait un sens infaillible de l’intégrité et de l’honneur. Que Dieu le bénisse et que notre nation puise dans son héritage de décence, de dignité, de bonne humeur et de patriotisme pour toujours. – Président Biden (@POTUS) 5 décembre 2021

Dole, qui a été grièvement blessé pendant la Seconde Guerre mondiale, avait la réputation d’être une présence stoïque tout en luttant contre une série de problèmes de santé. En 1991, il a été opéré d’un cancer de la prostate, a été opéré d’un anévrisme de l’aorte abdominale en 2001, a été hospitalisé en 2005 après une chute à son domicile, et a été traité pour une infection des jambes en 2009.

Notez la différence entre le respect accordé à Bob Dole par Donald Trump par rapport à Barack Obama. pic.twitter.com/YdfTPjCigz – Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) 5 décembre 2021



Dole laisse dans le deuil son épouse, l’ancienne sénatrice Elizabeth Dole de Caroline du Nord, et sa fille Robin Dole.

C’est avec le cœur lourd que nous vous annonçons que le sénateur Robert Joseph Dole est décédé tôt ce matin dans son sommeil. À sa mort, à l’âge de 98 ans, il avait fidèlement servi les États-Unis d’Amérique pendant 79 ans. Plus d’informations à venir. #Se souvenir de BobDole pic.twitter.com/57NtGfqtmL – Fondation Elizabeth Dole (@DoleFoundation) 5 décembre 2021