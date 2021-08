Décès d’un chanteur de groupe de metal à 55 ans

Le chanteur de heavy metal Mike Howe, du légendaire thrashers Metal Church, est décédé à l’âge de 55 ans. Dans une déclaration sur la mort de Howe, le groupe a écrit : “C’est avec nos plus profonds regrets que nous devons annoncer le décès de notre frère, notre ami et véritable légende de la musique heavy metal. Mike Howe est décédé ce matin dans sa maison d’Eureka, en Californie.”

La déclaration a poursuivi: “Nous sommes dévastés et à court de mots. Veuillez respecter notre vie privée et celle de la famille Howe pendant cette période des plus difficiles.” Pour le moment, aucune cause potentielle de décès n’a été signalée. Howe était membre de Metal Church de la fin des années 80 jusqu’au milieu des années 90, chantant le chant principal sur trois albums à cette époque : Blessing in Disguise (1989)

Le facteur humain (1991) et Hanging in the Balance (1993). Il a ensuite rejoint le groupe en 2015 et a chanté sur deux autres albums studio complets, dont Damned If You Do en 2018.

Mes plus sincères condoléances.

Mike était un chanteur et un leader incroyable. C’était aussi un être humain exceptionnel.

J’ai eu le grand honneur et le plaisir de le rencontrer hors scène.

Il nous manquera et laisse derrière lui un héritage inoubliable.

SE DÉCHIRER – Jochen Wittlinger (@JochenWittling1) 27 juillet 2021

À la suite de l’annonce du décès de Howe, bon nombre de ses fans et de ses pairs se sont tournés vers les médias sociaux pour pleurer sa mort. “Je viens d’apprendre la triste nouvelle du décès de Mike Howe”, a tweeté le fondateur de Metal Blade Records, Brian Slagel. “Nous avons signé son premier groupe, Heretic pour [Metal Blade Records]. Ensuite, bien sûr, il a entamé une grande carrière avec [Metal Church]. Vraiment bon gars et parti bien trop tôt. Condoléances à sa famille et ses amis.”

“Les mots manquent. Nous avons tous perdu non seulement un chanteur incroyable, mais un gars formidable”, a écrit Michael Wilton, co-fondateur de Queensryche. “Nos groupes se sont croisés plusieurs fois et nous avons souvent parlé de tournées ensemble. Voici Todd avec Mike et les gars de Metal Church au Rock Fest de Barcelone, en Espagne. RIP Mike Howe.” Le chanteur de Queensryche, Todd La Torre, a ajouté : “RIP ma douce amie. Je n’ai pas de mots pour cette perte. Je t’aime et te respecte toujours.”

“Vraiment triste d’entendre parler de Mike Howe, il a été le premier chanteur de Metal Church que j’ai entendu et toujours mon préféré, il incarnait vraiment l’esprit heavy metal à la fois dans sa voix et dans ses performances, même ces dernières années, une perte si choquante”, un deuil fan a écrit dans un tweet.