Décès d’un employé d’Amazon du centre de distribution de Bessemer, en Alabama

Un centre de distribution Amazon à Spokane, Washington (Photo .)

Les nouvelles: Un employé du centre de distribution d’Amazon est décédé jeudi après avoir été retrouvé dans la salle de bain d’un entrepôt à Bessemer, en Alabama. Bloomberg a d’abord rapporté la nouvelle et a déclaré que le travailleur s’était effondré dans l’installation, citant des sources anonymes. Amazon a déclaré qu’il s’agissait d’un incident médical personnel et qu’il n’y avait aucune condition préexistante connue. L’entreprise offre des conseils et un soutien en cas de deuil aux employés du site.

Déclaration d’Amazon: «Nous sommes profondément attristés par le décès d’un membre de notre équipe, et nos pensées et nos plus sincères sympathies vont à ses proches pendant cette période difficile.» – Porte-parole d’Amazon Maria Boschetti

Entrepôt Bessemer: Le centre de distribution a été le théâtre d’efforts de syndicalisation étroitement surveillés le mois dernier. Les employés des entrepôts d’Amazon Bessemer ont finalement refusé la représentation syndicale dans une large mesure, avec 1798 employés contre la représentation syndicale et 738 en faveur. La défaite a mis fin à l’effort le plus sérieux pour syndiquer une partie de la main-d’œuvre dans l’entreprise de 27 ans qui emploie 1,2 million de personnes dans le monde.

Le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins a déposé des objections formelles, accusant Amazon d’activités illégales et coercitives dans les semaines précédant la campagne infructueuse du syndicat pour organiser les employés des entrepôts.