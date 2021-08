Décès d’une femme qui accusait le député du BSP Atul Rai de viol ; famille allègue harcèlement

in

La femme avait allégué que Rai l’avait appelée dans son appartement à Varanasi le 7 mars 2018 et l’avait agressée sexuellement. (Image représentative)

La femme de 24 ans qui se serait immolée par le feu avec un ami devant la Cour suprême la semaine dernière, a succombé à ses blessures à l’hôpital Ram Manohar Lohia de Delhi mardi.

La femme avait subi des brûlures à 85 pour cent lors de l’offre d’auto-immolation le 16 août. L’homme, 27 ans, avait subi des brûlures à 65 pour cent et avait succombé à ses blessures samedi. Tous deux ont été admis à l’hôpital Ram Manohar Lohia.

La femme, originaire du district de Ghazipur dans l’Uttar Pradesh, était venue à Delhi avec son amie le 16 août. Avant de s’immoler par le feu le même jour, ils ont enregistré une vidéo en direct sur Facebook, dans laquelle la femme a déclaré avoir déposé une plainte pour viol contre BSP. Le député Atul Rai, et a allégué que des officiers supérieurs de l’IPS et un juge de l’Uttar Pradesh faisaient « partie d’un lien ».

Auparavant, un officier supérieur de la police avait déclaré que l’homme et la femme avaient pris une mesure extrême car un tribunal avait émis un mandat d’arrêt contre eux dans une affaire de faux pour avoir prétendument présenté une fausse preuve d’âge dans l’affaire de viol. Dans sa vidéo Facebook, la femme avait évoqué le mandat et qu’elle avait été convoquée par le juge.

En mars, la femme avait déposé un plaidoyer devant la Cour suprême, demandant le transfert de son affaire de viol d’Allahabad à Delhi pour un procès équitable et affirmant qu’elle faisait face à une menace pour sa vie. Plus tard en août, un tribunal local de Varanasi a émis un mandat d’arrêt contre elle dans l’affaire de contrefaçon sur la base d’une plainte déposée par le frère de Rai.

