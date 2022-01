Déchaînement « envieux » du prince Harry envers le prince William : « Un jour, tu seras roi ! | Royale | Des nouvelles

Le duc de Sussex et son épouse Meghan Markle ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale il y a deux ans. La relation s’est détériorée lorsque Harry et Meghan ont fait un certain nombre de réclamations contre la famille royale lors d’une interview révélatrice de deux heures avec Oprah Winfrey en mars dernier. Harry a parlé de sa relation avec William et a déclaré qu’il espérait que le couple pourrait un jour combler le fossé.

Harry a déclaré: «La relation est l’espace pour le moment et le temps guérit toutes choses, espérons-le.

« Mon père et mon frère, ils sont piégés. Ils ne peuvent pas partir et j’ai une immense compassion pour cela.

En référence au décès de leur mère Diana en 1997, le duc de Sussex a ajouté : « Nous avons vécu l’enfer ensemble, nous avons une expérience commune, mais nous étions sur des chemins différents. »

Les deux princes étaient proches de leur enfance.

Cependant, selon l’un des anciens membres du personnel de Diana, William, qui est le deuxième sur le trône, a déjà été pris dans une violente dispute avec son frère au sujet de la succession.

Selon l’officier de protection de longue date de la princesse de Galles, M. Wharfe, les deux jeunes princes se disputaient autrefois à l’arrière de la voiture alors qu’ils voyageaient de Londres à Gloucester.

S’exprimant sur le documentaire de Channel 5 « Prince Harry: The Troubled Prince », M. Wharfe a déclaré: « Diana emmenait toujours les deux garçons à High Grove à Gloucester.

«À cette occasion particulière, Diana conduisait, j’étais assis à l’avant, William et Harry à l’arrière.

« Vous pouvez prendre ce commentaire de deux manières.

« Cela peut indiquer de l’envie si vous voulez, que William ait eu ce grand avenir en tant que roi.

« Mais il y a aussi un élément de » Je suis libre, je vais choisir mon propre rôle dans la vie. « »

Le duc de Sussex a depuis admis dans un certain nombre d’interviews qu’il avait toujours rêvé d’une « vie normale ».

S’exprimant sur le documentaire Apple TV + « The Me You Can’t See », l’année dernière, Harry a décrit la vie dans le cadre de la société comme « déroutante ».

Il a déclaré : « J’ai toujours voulu être normal. Au lieu d’être le prince Harry, juste d’être Harry.

« C’était une vie déroutante. »

Harry a ensuite admis que le « moment le plus heureux de sa vie » était pendant son séjour de 10 ans dans les forces armées, car il était traité comme tout le monde.

Le duc de Sussex a expliqué: «Je dois porter le même uniforme que tout le monde. Je devais suivre la même formation que tout le monde.

« Je suis parti du bas comme tout le monde.

« Il n’y avait pas de traitement spécial à cause de qui j’étais. »

Retrouvez ‘Prince Harry : The Troubled Prince’ sur My5.