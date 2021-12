DeChambeau (64) prend la tête du Hero World Challenge

L’Américain Bryson De Chambeau a pris la tête du Héros Défi mondial après la deuxième journée disputée aux Bahamas, avec un coup d’avance sur ses compatriotes Collin Morikawa, Tony Finau et Brooks Koepka.

DeChambeau, le frappeur le plus dur du monde, septième joueur au monde, a signé une carte sensationnelle de 64 (-8) qu’il a ajoutée à ses 69 jeudi pour lui permettre de dominer le tableau avec 11 sous la normale, tandis que Morikawa et Finau ont fait 66 et Koepka a ajouté 7.

Leader jeudi soir, Rory McIlroy a moins bien joué (71 ans) et a donc chuté à la huitième place de ce tournoi sélect, réservé aux 20 joueurs invités par Tiger Woods, dont 17 des 25 meilleurs joueurs mondiaux.

L’objectif du Hero World Challenge est de récolter des fonds pour la Fondation Tiger Woods, qui vient en aide à de nombreux enfants défavorisés depuis 25 ans.

Classification

2e jour (par 72)

133 B. DeChambeau (États-Unis) 69-64

134 Collin Morikawa (États-Unis) 68-66

Tony Finau (États-Unis) 68-66

Brooks Koepka (États-Unis) 67-67

135 Daniel Berger (États-Unis) 66-69

136 Sam Burns (États-Unis) 71-65

Tyrrell Hatton (anglais) 69-67

137 Rory McIlroy (Irl. N.) 66-71

Patrick Reed (États-Unis) 68-69

Viktor Hovland (Nor) 68-69

139 Scottie Scheffler (États-Unis) 71-68

Abraham Ancer (Mexique) 66-73

Webb Simpson (États-Unis) 67-72

Justin Thomas (États-Unis) 67-72

140 X. Sc Chaudele (États-Unis) 70-70

141 Matt Fitzpatrick (anglais) 71-70

Justin Rose (Anglais) 71-70

143 Jordan Spieth (États-Unis) 71-72

145 Anglais Harris (États-Unis) 75-70

147 Henrik Stenson (Sue) 72-75