Comme RedState l’a rapporté samedi, les voyageurs passant par l’aéroport Hartsfield-Jackson d’Atlanta ont été très effrayés lorsqu’une décharge « accidentelle » d’une arme à feu a été considérée comme un tireur actif.

⚠️🇺🇸#URGENT : un tireur actif signalé à l’aéroport international d’Atlanta en Géorgie#Atlanta l #GA

La police répond actuellement aux informations faisant état d’un tireur actif à l’intérieur du terminal. Des images montrent le chaos qui se déroule à un poste de contrôle de sécurité.

Plus d’informations dès qu’elles seront disponibles ! pic.twitter.com/bsKJaeQdxr – Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) 20 novembre 2021

Hartsfield-Jackson fait partie du Top 5 des plus fréquentés aux États-Unis, et c’est en fait le numéro un au MONDE, battant Pékin pour les passagers internationaux transitant par ses portails. Ainsi, tout incident de cette nature est une perturbation non seulement du trafic aérien, mais aussi des émotions et de la psyché de chaque membre du personnel, voyageur et personnes qui attendent que ces voyageurs se rendent à leurs destinations désignées. Trois personnes ont été blessées à la suite de la ruée des passagers vers la sortie de l’aéroport, mais avec la panique, cela aurait pu être plus.

Heureusement, il n’y avait pas de tireur actif et personne n’a été abattu.

The Guardian présente une histoire plus complète :

Un passager en attente d’une fouille au principal point de contrôle de sécurité de l’aéroport d’Atlanta est arrivé dans son sac et a saisi une arme à feu, qui s’est déclenchée, provoquant le chaos parmi les voyageurs, ont déclaré des responsables. Le passager a couru avec l’arme depuis le point de contrôle et s’est échappé par une sortie de l’aéroport, a indiqué la Transportation Security Administration (TSA). Les autorités ont qualifié la décharge d’accidentelle. La police a déclaré plus tard qu’elle avait émis un mandat d’arrêt contre le passager, Kenny Wells, 42 ans, qu’elle a identifié comme un criminel condamné. Le commandant de la police de l’aéroport, le major Reginald Moorman, a déclaré que Wells était recherché pour port d’arme dissimulée dans un aéroport commercial, possession d’une arme à feu par un criminel condamné, déchargement d’une arme à feu et conduite imprudente. « Nous poursuivons activement cette personne au moment où nous parlons », a déclaré Moorman lors d’un point de presse samedi soir avec la TSA et les responsables de l’aéroport.

Apparemment, la personne qui a eu une décharge d’armes par négligence à l’#AtlantaAirport était un criminel. Résumé de l’affilié d’ABC WSB, le gorille des nouvelles de 800 livres à Atlanta —https://t.co/qU9oo2aXws – Kurt Weinschenker (@KurtBW_News) 21 novembre 2021

Car pourquoi un propriétaire d’arme respectueux de la loi apporterait-il une arme chargée à l’aéroport ? Réponse : Ils ne le feraient pas. Ceux qui choisissent de voyager avec leurs armes à feu savent qu’elles doivent être déchargées et dans un étui verrouillé, puis emballées dans leurs bagages enregistrés.

Les passagers pris avec des armes à feu aux points de contrôle des aéroports encourent une sanction civile. La TSA indique que les armes à feu peuvent être autorisées dans les bagages enregistrés lorsqu’elles sont déchargées et emballées dans un étui rigide verrouillé.

Souvenez-vous, ai-je dit, « respectant la loi ». En tant que criminel condamné qui n’aurait pas dû porter une arme à feu en premier lieu, Kenny Wells ne pouvait pas être compté parmi ce nombre.

Malheureusement, les communications de l’aéroport étaient lentes à tenir les passagers informés, de sorte que de nombreuses personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour exprimer leur peur, leur confusion et pour exposer les prises de vue habituelles.

La décharge a provoqué une frénésie sur les réseaux sociaux alors que des voyageurs alarmés ont publié des vidéos sur Twitter et d’autres sites montrant et décrivant des moments de chaos et de confusion à l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta, l’un des plus fréquentés du pays. Les autorités ont déclaré que trois personnes avaient été légèrement blessées. Un responsable de la TSA a déclaré que personne n’avait été abattu. « Nous avons eu la chance que lorsque l’arme à feu a explosé, personne n’a été grièvement blessé », a déclaré Robert Spinden, directeur de la sécurité fédérale de la TSA pour la Géorgie, lors du briefing de l’aéroport. Les autorités n’ont pas immédiatement révélé le type d’arme impliquée.

Certaines des prises de vue chaudes étaient humoristiques, se demandant si Alec Baldwin voyageait. D’autres étaient salés et ont incorporé le récent verdict de Kyle Rittenhouse dans leurs prises.

Regardez le suspect de décharge accidentelle de l’#AtlantaAirport obtenir plus de temps et plus d’accusations que #KyleRittennhouse

Dernières nouvelles. L’Américain blanc potelé oublie qu’il porte une arme pour compenser le petit pénis, met tout le monde en danger parce que c’est un con sans éducation qui a peur de tout. #atlantaairport #Hartsfield https://t.co/1M08B1Mqvy – Randall Graves (@crankyliberal11) 20 novembre 2021

Mais beaucoup avaient juste besoin d' »aller là-bas » sur les droits des armes à feu et les lois sur les armes à feu.

Menant la charge, Bernice King, résidente de Géorgie et fille du révérend Martin Luther King Jr.

C’est tellement écoeurant de voir à quel point les gens étaient terrifiés par ce qu’ils pensaient être un tireur actif à l’#AtlantaAirport aujourd’hui. Et ça aurait pu en être un. Les États-Unis d’Amérique sont ridiculement irresponsables et insensibles en ce qui concerne les armes à feu. – Soyez un roi (@BerniceKing) 20 novembre 2021

Je respecte et admire le Dr King. Ses enfants, c’est une autre histoire. Les États-Unis d’Amérique ne sont ni irresponsables ni insensibles en ce qui concerne les armes à feu ; si c’était le cas, il n’y aurait aucune loi sur les armes à feu ! Nous serions de retour dans le Far West, où personne n’avait besoin de permis, tout le monde était armé, et tout le monde le savait.

Le criminel condamné Kenny Wells a choisi de ne pas respecter les lois sur les armes à feu. Ce n’est pas sur les États-Unis, c’est sur lui. King se montre être une autre défenseure du contrôle des armes à feu qui veut blâmer l’arme pour l’action, plutôt que d’examiner les circonstances qui expliquent pourquoi la personne l’a utilisée.

Tellement décevant.

Ensuite, nous avons la professeure de Harvard Juliette Kayyem qui voit cet incident comme un exemple d’une culture des armes à feu permissive où les propriétaires violent la loi.

#AtlantaAirport hier concerne un système qui a identifié une arme à feu chargée, une faille de sécurité qui a permis à un criminel de s’échapper, une réponse lente aux communications et a exposé séparément une culture des armes à feu qui semble si permissive que les propriétaires la violent à plusieurs reprises. Expliquera @cnn à 14h @FWhitfield https://t.co/HWryWSICVJ – Juliette Kayyem (@juliettekayyem) 21 novembre 2021

. Le manque de connaissances et la déconnexion sur ce que les lois sur les armes à feu impliquent réellement, ce que la sécurité des armes à feu devrait impliquer et le comportement réel des citoyens respectueux des lois qui possèdent des armes à feu est stupéfiant. Et, grande surprise, c’est une analyste de CNN. Son analyse affreuse ne va pas loin, puisque les cotes d’écoute de CNN sont de toute façon dans les toilettes.

Mme Kayyem et Mme King doivent s’asseoir et les gens doivent se calmer.