Décharger Valtteri Bottas pour George Russell “ n’a aucun sens ”

Ralf Schumacher pense qu’il «n’a aucun sens» pour Mercedes de penser à abandonner Valtteri Bottas pour George Russell à la mi-saison.

Et le six fois vainqueur de la course de Formule 1 soupçonne également Sir Lewis Hamilton de ne pas être satisfait d’une telle décision non plus.

Les spéculations sur l’avenir de Bottas se sont intensifiées à nouveau cette semaine depuis qu’un article de journal a cité un ingénieur Mercedes anonyme disant qu’il y avait des «troubles» au sein de l’équipe au sujet des performances du Finlandais.

Bottas a terminé troisième à deux reprises en 2021, perdant à chaque fois une position difficile contre son coéquipier Hamilton, tandis que dans l’autre course, il était dépassé par Russell dans la Williams lorsque le duo est entré en collision et s’est écrasé à Imola.

La source anonyme a également fait référence au Grand Prix de Sakhir de l’année dernière lorsque Russell, remplaçant Hamilton qui était écarté du COVID-19, a surclassé Bottas dans la course lors de ses débuts pour Mercedes.

Mais alors que le Daily Mail suggère également que Russell pourrait remplacer Bottas chez Mercedes avant la fin de cette année, Schumacher pense que ce serait une mauvaise décision.

“Cela n’a aucun sens d’échanger Valtteri pendant la saison”, a déclaré l’Allemand de 45 ans à Sport1.

«Bien sûr, Bottas n’est pas aussi fort que Hamilton, peu le sont. Mais comparé à Imola, il s’est nettement amélioré au Portugal et s’est battu pour sortir de la crise. Après tout, il était en pole là-bas.

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de Formule 1

Le jeune frère de Michael Schumacher, sept fois ancien champion du monde, pense également que Hamilton préférerait de loin avoir Bottas de l’autre côté du garage plutôt que le jeune ambitieux Russell alors qu’il poursuit son huitième titre.

Il y avait des suggestions plus tôt cette année que les relations auparavant bonnes entre les deux Britanniques s’étaient détériorées, bien que cela ait été nié par Russell.

Quoi qu’il en soit, Schumacher pense que le remplacement de Bottas serait contre-productif pour Mercedes au milieu de ce qui pourrait être une bataille d’une saison avec une équipe Red Bull revitalisée.

“Il est encore beaucoup trop tôt dans la saison pour tirer de telles conclusions maintenant”, a déclaré l’ancien pilote Williams, Jordan et Toyota, qui travaille maintenant comme diffuseur et expert en F1.

«Un échange apporterait plus de troubles dans l’équipe qu’il ne l’aiderait – parce que Hamilton ne serait probablement pas heureux d’avoir Russell comme coéquipier non plus.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!