Déchirement de Kate: la duchesse a eu du mal à «s’asseoir sur la touche» alors que le lien entre William et Harry se rompait | Royale | Des nouvelles

Meghan Markle a allégué lors de l’interview d’Oprah Winfrey Kate, la duchesse de Cambridge l’avait fait pleurer plutôt que les rapports précédents ne l’avaient affirmé. Le podcasteur Christine Ross a suggéré que l’allégation affectait le prince William, qui a souffert lorsqu’il a réalisé que la relation avec son prince Harry et sa femme s’était effondrée. La duchesse de Cambridge était vraiment triste de voir son mari souffrir car il était vraiment difficile de « s’asseoir sur la touche » pour elle, a affirmé Mme Ross.

L’hôte de Royally US a déclaré: « Une source proche de Kate a déclaré qu’elle était surtout bouleversée par la situation en termes de bilan qu’elle a fait subir à William.

« Je pense que voir votre mari souffrir comme ça, et voir ce qui était une relation de soutien si proche et aimante s’effondrer vraiment était probablement très difficile de rester à l’écart pour qu’elle la regarde.

«Je pense que cela a dû être incroyablement difficile, vous savez, de rester assis tranquillement et de voir la situation se dérouler comme elle l’a fait.

La co-animatrice Christina Garibaldi a déclaré: « Oui, certainement. Je sais qu’ils rapportent également que toute cette situation a rapproché encore plus William et Kate, alors ils se sont en quelque sorte appuyés l’un sur l’autre.

« Habituellement, dans les moments sombres, cela a tendance à se produire. Ils se sont vraiment rapprochés. »

Au cours de l’entretien avec Oprah Winfrey, Meghan a allégué que Kate l’avait fait pleurer à cause d’un désaccord concernant les robes des demoiselles d’honneur à l’approche du mariage royal en 2018.

Adressant des informations suggérant qu’elle avait fait pleurer Kate, Meghan a déclaré: « L’inverse s’est produit.

« Et je ne dis pas cela pour dénigrer qui que ce soit, car ce fut une semaine très difficile du mariage, et elle était bouleversée par quelque chose.

Selon une source proche du couple, les allégations de l’interview d’Oprah ont vraiment bouleversé Kate à propos de tout cela et elle a souffert de voir son mari « désemparé » par cette querelle en cours.

Ils ont déclaré : « Tout avec Harry et Meghan a été extrêmement stressant.

« Mais si quoi que ce soit, c’est tiré [her and William] Plus proche les uns des autres.

« Elle en était bouleversée parce que [William] était tellement bouleversé. Voir son mari aussi désemparé était difficile.